我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫演過耽改劇 網笑：造型太土 幸好沒播

川普不到12小時內從「文明消亡」到TACO 轉折關鍵在哪？

蘇起挺鄭麗文 打出「和」的品牌

記者陳洛薇屈彥辰／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

國民黨主席鄭麗文台北時間7日率團訪中，團員名單亮點是「九二共識」一詞的創始人蘇起。

蘇起曾在馬英九政府擔任國安會秘書長，他說，同意受邀隨團，是因為憂心民進黨的「鬥」極可能不小心觸發大災難，他全力支持鄭麗文率領國民黨強力打出「和」的品牌，外部追求和平，內部尋求和解，不但台灣民眾可以安居樂業，區域甚至全球都會鬆一口氣。

蘇起曾任台北論壇基金會董事長，他坦言當初設定三大目標，包括推動藍綠對話凝聚國內共識、促進兩岸和談及關注台灣安全議題等，這三件事情都失敗了，他的挫折感很深，決定退休。

蘇起透露，他是在鄭麗文宣布訪中後受邀，他支持鄭麗文的兩岸論述及政策，他於2015年曾在聯合報寫過一篇「台灣應打出『和』的品牌」的文章，當初到現在想法不變，「十年才走出第一步，當然很辛苦，但為了台海的和平及台灣的繁榮，值得。」

兩岸關係冷對抗，蘇起批評，民進黨執政十年的品牌是百分百的「鬥」，內鬥外也鬥，尤其兩岸完全「不接觸、不談判、不妥協」，結果不但台海安全堪慮，經濟也硬生生被剝了好幾層皮。現在世局動盪，多處烽火，全世界都擔心台灣會是下一個，而且後果比烏克蘭、加薩、伊朗還嚴重。

蘇起創造「九二共識」一詞，他還原當時「當初設計九二共識，本來是為民進黨設計的」，希望用模糊的名詞，把對「一個中國」的不同看法包起來，但民進黨不喜歡，「九二共識」成為國民黨跟共產黨之間相互信任基礎的名詞象徵，在政治上有階段性作用，對穩定兩岸關係有幫助，只是過程中被一部分人醜化，國民黨敗選後，國共之間的「九二共識」基礎沒有了，他希望執政的民進黨說明，跟共產黨之間有沒有交流跟互動基礎，要怎麼搭橋，否則兩邊完全沒有辦法溝通。

民進黨 國民黨 馬英九

上一則

觀察站／「只讀不回」…鄭麗文赴陸破冰 賴清德沒阿扁氣度

下一則

鄭麗文、宋濤高鐵暢聊 禮遇同馬英九 陸官媒：兩岸迎融冰

延伸閱讀

鄭麗文赴宋濤晚宴：九二共識反台獨政治基礎歷久彌新

鄭麗文赴宋濤晚宴：九二共識反台獨政治基礎歷久彌新
鄭麗文今訪中 自然表述中華民國 暌違10年國共領導人會晤周五登場

鄭麗文今訪中 自然表述中華民國 暌違10年國共領導人會晤周五登場
蘇起：「九二共識」當初是為民進黨設計 但民進黨不喜歡

蘇起：「九二共識」當初是為民進黨設計 但民進黨不喜歡
鄭麗文：沒有賴鄭會 難有賴習會 和賴清德見一面這麼難？

鄭麗文：沒有賴鄭會 難有賴習會 和賴清德見一面這麼難？

熱門新聞

原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

2026-04-04 02:49
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。示意圖，非新聞當事者。(聯合報系資料照片)

4小學生淡定吃鼎泰豐 網驚：這世代消費力太猛

2026-03-31 21:54
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
陸委會副主委梁文傑發文幽默寫道，目前沒有小孩，怕以後沒人燒紙錢，所以清明祭祖時就燒給自己，先存在冥國帳戶。圖／聯合報資料照片

沒小孩先存冥國帳戶？陸委會官員祭祖順便給自己燒紙錢

2026-03-31 15:35
藥品，示意圖。(本報資料照片)

美國宣布課徵進口藥品100%關稅 優惠國中沒有台灣

2026-04-02 16:47

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場