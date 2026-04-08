蘇起挺鄭麗文 打出「和」的品牌

國民黨 主席鄭麗文台北時間7日率團訪中，團員名單亮點是「九二共識」一詞的創始人蘇起。

蘇起曾在馬英九 政府擔任國安會秘書長，他說，同意受邀隨團，是因為憂心民進黨 的「鬥」極可能不小心觸發大災難，他全力支持鄭麗文率領國民黨強力打出「和」的品牌，外部追求和平，內部尋求和解，不但台灣民眾可以安居樂業，區域甚至全球都會鬆一口氣。

蘇起曾任台北論壇基金會董事長，他坦言當初設定三大目標，包括推動藍綠對話凝聚國內共識、促進兩岸和談及關注台灣安全議題等，這三件事情都失敗了，他的挫折感很深，決定退休。

蘇起透露，他是在鄭麗文宣布訪中後受邀，他支持鄭麗文的兩岸論述及政策，他於2015年曾在聯合報寫過一篇「台灣應打出『和』的品牌」的文章，當初到現在想法不變，「十年才走出第一步，當然很辛苦，但為了台海的和平及台灣的繁榮，值得。」

兩岸關係冷對抗，蘇起批評，民進黨執政十年的品牌是百分百的「鬥」，內鬥外也鬥，尤其兩岸完全「不接觸、不談判、不妥協」，結果不但台海安全堪慮，經濟也硬生生被剝了好幾層皮。現在世局動盪，多處烽火，全世界都擔心台灣會是下一個，而且後果比烏克蘭、加薩、伊朗還嚴重。

蘇起創造「九二共識」一詞，他還原當時「當初設計九二共識，本來是為民進黨設計的」，希望用模糊的名詞，把對「一個中國」的不同看法包起來，但民進黨不喜歡，「九二共識」成為國民黨跟共產黨之間相互信任基礎的名詞象徵，在政治上有階段性作用，對穩定兩岸關係有幫助，只是過程中被一部分人醜化，國民黨敗選後，國共之間的「九二共識」基礎沒有了，他希望執政的民進黨說明，跟共產黨之間有沒有交流跟互動基礎，要怎麼搭橋，否則兩邊完全沒有辦法溝通。