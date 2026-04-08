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鞏固九二共識 鄭麗文訪中起手式

記者 陳洛薇
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國民黨主席鄭麗文(右)7日訪中國大陸，成員包括李乾龍(中)、蘇起(左)。(記者林...
國民黨主席鄭麗文(右)7日訪中國大陸，成員包括李乾龍(中)、蘇起(左)。(記者林俊良／攝影)

國民黨主席鄭麗文台北時間7日出訪中國大陸，行前的中外記者會上，她特別對著訪團成員、台灣國安會前秘書長蘇起說「你就是九二共識」。

國民黨出發前宣布蘇起隨團同行，正因蘇起當年創造「九二共識」一詞。他此次訪中見證，象徵「九二共識」從名詞到具體實踐，是國共互動的政治基礎，也是開創兩岸和平的基石。

鞏固九二共識共同政治基礎，正是鄭麗文此行的起手式，也得到宋濤呼應。

鄭麗文在記者會上宣布訪團成員名單，蘇起和駐美前代表袁健生成為兩大亮點。兩人都曾任國安會秘書長。

蘇起在李登輝總統時期擔任陸委會主委，也是馬政府首任國安會秘書長，以「九二共識、一中各表」為基礎，推動兩岸全面交流，恢復制度化協商，兩岸後續簽署23項協議。

袁健生深耕對美關係，早年駐美代表無法在華府雙橡園舉辦國慶活動，袁健生請人向時任美國國務卿喜萊莉提出訴求，最終獲得同意，在中華民國創建百年首次在雙橡園慶祝，象徵台美關係重要進展。

鄭麗文和平之旅，有蘇起、袁健生同行，代表國民黨兩岸路線的延續，也象徵對美關係的重視，呈現國民黨「對中 對美並重」的戰略思維，強調兩岸和平符合美國利益，也代表國民黨珍視、重視和美國的盟友關係。

回顧歷史，「九二共識」源於1992年兩岸代表在香港的會談，雖未形成廣泛共識，但雙方建立「一個中國、各自表述」的默契，為1993年海基會董事長辜振甫與海協會長汪道涵的新加坡會談鋪路。國民黨主張，「九二共識」是歷史事實，就是「一個中國，各自表述」，是兩岸之間的共識；中方也將「九二共識」視為台海和平穩定的定海神針。正是在此基礎上，雙方雖未解決核心政治分歧，卻能維持交流對話，降低衝突風險。

中斷十年的國共領導人重啟互動，中共中央台辦主任宋濤7日晚宴請鄭麗文訪團時全程未提「統一」，強調願與國民黨一起堅持九二共識，反對台獨，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。蘇起、袁健生共同見證歷史時刻，呼應鄭麗文一再宣示的立場，政治分歧並不必然導致衝突。兩岸不會像國際社會所擔心的，註定將有戰爭。只要願意放下歧見與爭議，兩岸就可開創和平道路，也讓國際社會放心。

中華民國 國民黨 鄭麗文

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