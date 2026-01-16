綠台南陳亭妃勝出 藍謝龍介要對決總統：打光明正大選戰

民進黨台南市長初選民調勝出，民進黨立委陳亭妃（中）15日稱要團結黨內。（記者萬于甄／攝影）

民進黨 立委陳亭妃、林俊憲的「妃憲大戰」終於落幕！民進黨台南市長初選結果昨天出爐，民進黨立委陳亭妃在3份民調 中，以平均支持度60.8%，勝過民進黨立委林俊憲，將代表民進黨參選2026年台南市長；國民黨台南市長參選人謝龍介說，現在他進入戰鬥位置，要和賴清德 總統正面對決。

據民進黨民調，陳亭妃對比國民黨假想敵、立委謝龍介為60.8%比13.8%；林俊憲對比謝龍介則為58.1%比21.6%，二人民調成績都贏過謝龍介，但陳亭妃民調數字更高，根據民進黨初選規則，「妃憲大戰」由陳亭妃勝出。

陳亭妃在勝出初選後表示，對自己要當台南400年來第一個女市長，會經過更多考驗、也繼續承擔，且賴清德總統首次參選大台南市長初選，沒有行政資源，就是有人民力量，且連任市長獲72.9％得票率，她會把得票率當目標，並向賴總統請益台南經驗，也會把林俊憲提出政策，一併納入共同的白皮書。

「有信心一定要六戰六勝謝龍介！」陳亭妃也說，面對2026藍白合前提下，先團結民進黨，才能贏得最大勝利，「要跟賴主席說不會讓你擔心，會贏的漂亮，不只亭妃贏，議員打出全壘打」，有這底氣，才有辦法讓賴清德2028連任時不用擔憂，讓賴總統2028在台南選票贏過2024。

林俊憲說，初選結果代表個人努力不夠，他完全尊重、也坦然接受市民的選擇。

他表示，將全力支持陳亭妃委員，與所有同志站在一起，團結向前，唯有團結的民進黨才能在大選勝出。

國民黨台南市長參選人謝龍介昨恭喜陳亭妃，並強調自己不會動用網軍，也不會涉入光電，會打一場光明正大的選戰；對於民進黨公布他民調大幅落後，謝龍介表示，台南市長選舉是賴總統2028年競選連任的保衛戰，現在他進入戰鬥位置，就是和賴總統正面對決。

謝龍介表示，民進黨初選砍得刀刀見骨，兩邊陣營對他有不同情愫，但他不會寄望於民進黨的分裂，而是32年執政乏善可陳、市民期待改變的心，他會達成市民的願望，也期待台南市長選舉可以是一場光明的選戰，他不會動用網軍，也不會涉入光電，要讓台南市民重新有光榮感。