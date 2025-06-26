新聞眼／以團結之名除雜質 賴清德令人不寒而慄

賴清德以總統高度打著「團結」名號，鋪陳抗中保台牌以衝刺大罷免。（本報資料照片）

賴清德 總統啟動「團結國家十講」，24日晚第二講語出驚人，說要透過選舉罷免 「打掉雜質」。其實賴總統六年前競選副總統時，也用過同樣詞彙，指要用選票「打掉一中雜質」，透露賴清德不容異己的強人心態，根深柢固已久。

中選會上周宣布首波24位罷免藍委名單後，賴總統隔天火速公布，將以「團結」為名展開十場宣講。但第一場宣講就大上歷史課，強調「中華人 民共和國從未統治過台灣一天，也從未擁有台灣」，不只與團結國人八竿子打不著，還無端挑起兩岸矛盾。

賴總統第一講內容以空洞收場，第二講則脫口說出「要透過一次次選舉罷免打掉雜質」，不只露餡讓人聯想到大罷免，「雜質」一說更令人質疑，是指另外六成民意？還是這次可能投不同意罷免的民眾？

台灣民主可貴之處，就在於能包容異己，豈有雜不雜質之分？賴總統此番失言風波，總統府澄清，賴總統在2019年赴美演講時便以「鑄劍」講述國家團結，盼各界勿太多聯想。但2019年賴清德競選副總統時，也曾用過「打掉一中雜質」一詞，國家領導人心中反覆出現「雜質」思維，可能用以影射不同意見者，著實令人不寒而慄。

台灣去年才完成總統及國會改選，賴總統就想靠大罷免重新洗牌國會席次，已有違民主常理，現在還以總統高度打著「團結」名號，鋪陳抗中保台牌以衝刺大罷免。賴清德恐怕才要捫心自問，自己想要「一黨獨霸」之心，是否才是造成台灣不團結的真正原因？