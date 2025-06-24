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新聞評論／製造仇恨 賴總統言不由衷要團結誰？

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賴清德總統展開「團結國家10講」，在野黨反應激烈，認為總統利用國家名器進行大罷免宣傳。（記者葉信菉／攝影）
賴清德總統展開「團結國家10講」，在野黨反應激烈，認為總統利用國家名器進行大罷免宣傳。（記者葉信菉／攝影）

中選會剛敲定大罷免投票日為7月26日，總統府次日即宣布，賴清德將應民間團體之邀展開「團結國家10講」系列演說，從國防、民主、經濟等角度闡述團結之重要。在野黨對此反應激烈，認為總統利用國家名器進行大罷免宣傳，不啻是官逼民反。

「團結」的主題由賴清德開講，令人備感諷刺。首先，台灣今天的情勢比過去都要分裂，主因就是賴清德身為4成民意的少數總統獨斷獨行，才引發嚴重的撕裂，他自己就是破壞團結的禍因。其次，賴總統去年一上任即聽信柯建銘的讒言力推大罷免，粗暴踐踏選舉民意；若連民意都敢隨便推翻，人民會相信他能「團結」國家嗎？第三，賴政府把針對不適格立委的罷免搞成拖垮國會的大罷免，如此將藍白當成仇敵，在野黨會相信他有團結的誠意嗎？

賴總統明知談團結收不到太多效果，他為何要一講就是10回？其中可能原因有幾：其一，他或許還未能領會呼喚團結的要訣，不知如何化解歧見、如何誠懇表達善意，以為不斷開講就能達到目的。其二，賴清德真正在乎的，其實不是爭取反對者的認同或歸心，只是利用這套說詞為手段，反覆向民眾凸顯反對黨之「其心必異」。其三，賴清德深知如何分化台灣選民，嘴裡高喊著團結，手中揮舞著大刀，正是催化大罷免的起手式。

此時此地，多少國會法案遭到擱置，大罷免的對峙氛圍惡濁，府方日前向在野黨邀約的「國安簡報」剛剛破局。賴總統選在此際拋出「團結10講」，外界覺得太過突兀；但從府院黨的戰略來看，卻是一氣呵成。國家元首呼喚團結，通常是國家遭遇外來壓力或侵侮，需要全體人民一致對外；或者社會內部因特殊事件意見歧異，必須設法凝聚共識。當下台灣的情況卻不屬於這兩者，我們的核心問題是：一個4成民意的總統，想要擁有10成的權力。他的權力欲望，難道不需要問過另6成選民的意見？

但在賴總統及民進黨眼裡，那6成選民的意見，卻一點都不重要。根據他們的謀畫，民進黨只要搶搭「大罷免」的列車，不需要等到下一次選舉，賴清德就能提前把那6成選民的意見全部「作廢」。亦即，只要民進黨在立法院扳回5到10席，就能一次性地把在野黨全部解決，變成只能吠火車的狗；而賴政府就是那列呼嘯橫行的火車。問題是，這種巧取豪奪的手段，不正是在破壞台灣的民主嗎？

賴總統的「團結10講」首場日昨在新北扶輪社開講，他引「舊金山和約」第2條第2款，稱「中華人民共和國從未統治過台灣一天」，也從未擁有台灣。他想藉此強調，台灣是擁有獨立主權的國家。中共確實從未統治過台灣，但賴清德忽略的史實是，「中華民國曾統治大陸38年」，這不僅是兩岸歷史的糾纏，也造成不同省籍人民跨海來台及融匯，更是今日台灣繁榮民主之所來自。賴清德想用「舊金山和約」將兩岸一刀切，恐怕太過天真；他想用「台灣」的概念偷偷置換「中華民國」，其實行不通。

欲尋求國家團結，其要旨在「存異求同」或「化異求同」。然而，賴清德卻是「求異」的大師，他擅長凸顯自己和民進黨的「與眾不同」，而無意苟同其他民眾的想法。他藉「舊金山和約」談國家主權，目的在劍指國民黨及主張兩岸和平交流的人民，將他們打成中共同路人或在地協作者。從任何角度看，這都不是為了團結，而是為了製造仇恨及不滿。言不由衷的賴清德，究竟要團結誰？

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