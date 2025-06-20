我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

黑白集／民進黨走向一黨專政 「黨外聯盟」更須團結

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨走向一黨專政。（本報資料照片）
民進黨走向一黨專政。（本報資料照片）

中共黨媒環球時報專訪鄭麗文，暢談她組「黨外在野大聯盟」理念。不得不說，這有些魔幻。中共就有一缸子黨外，民革、民盟、致公黨，都屬黨外。民進黨現在跟老共一個級數，也搞出屬於它特有的「黨外」。只要不是台獨同路人，國民黨、民眾黨、館長，一竿子掃過去，全是黨外。

中共的黨外，有其社會主義民主的邏輯：黨外是它商量國政的對象，每年3月都得將黨外奉為座上賓，兩會上切磋討教。民進黨的黨外，卻是它政治圍毆、司法搜捕的獵物。嘴裡哼著自由民主，實則順生逆亡，黨外不是丟入牢裡懺悔，就是放到罷免名單讓青鳥凌遲。

民進黨自己也曾是「黨外」。剛過世的創黨元老林正杰喊過一句口號：「民主要制衡，制衡靠黨外」。「黨外」誕生，就是反對「一黨獨大」。如今民進黨進化為「一黨專政」，青出於藍而勝於藍，活成它自己曾最討厭的樣子。

馬英九率團在福州探訪林覺民故居，哽咽提起《與妻訣別書》中痛陳滿清末年「滿街狼犬」的情狀。而「滿街狼犬」，不正是當今台灣的寫照？

現台獨專政招致兵凶戰危，賴清德竟好意思找被他蹂躪的兩位在野黨主席作國安簡報，替他的錯誤路線背書。新黨外前路多艱，不妨以老黨外尊崇過的民主老前輩蔣渭水自勉：「黨外」要團結，團結真有力。（轉載自聯合報）

民進黨 中共 馬英九

上一則

新聞評論／國安簡報破局 賴清德可惜什麼？

下一則

陸勒索軟體NOVA 攻擊逢甲大學 罕見標註引資安圈關注

延伸閱讀

國安簡報破局 賴清德稱政黨不能零和 朱立倫倡對話平台

國安簡報破局 賴清德稱政黨不能零和 朱立倫倡對話平台
馬英九訪福州三坊七巷 兩度哽咽致敬林覺民等烈士

馬英九訪福州三坊七巷 兩度哽咽致敬林覺民等烈士
大罷免白熱化 綠啟動文宣三箭 戰鬥藍21日北北基團結反惡罷

大罷免白熱化 綠啟動文宣三箭 戰鬥藍21日北北基團結反惡罷
2026台南、高雄市長誰出戰？民進黨將辦初選

2026台南、高雄市長誰出戰？民進黨將辦初選

熱門新聞

館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
林芳郁（右）曾任三大醫學中心院長，終結台大紅包文化、催生緊急救護EMI體系、進行許多醫療革新。（本報資料照片）

名醫夫妻面對失智…他失蹤遊走譫妄 她最終接受現實

2025-06-19 02:26
林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

2025-06-18 16:35
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬今遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書

「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天拔管 朝過失致死偵辦

2025-06-12 13:47
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

2025-06-16 10:38
新北市王姓男子假扮「關主」、「主辦單位」雙重身分騙女網友挑戰30天性交60次，成功可獲600萬元獎金，新北地院依詐欺得利罪判刑1年10月。示意圖／Ingimage

騙女網友挑戰30天性交60次可獲高額獎金 男遭判1年10月

2025-06-14 12:25

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍