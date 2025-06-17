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黑白集／罷綠未成案 再辦藍連署偽造文書成政治追殺

黑白集
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國民黨主席朱立倫表示，民進黨透過司法與中選會阻撓罷綠。（記者陳正興／攝影）
國民黨主席朱立倫表示，民進黨透過司法與中選會阻撓罷綠。（記者陳正興／攝影）

在司法恫嚇及國民黨輕忽下，「罷綠委」幾全軍覆沒，大罷免只剩「罷藍委」。司法偵辦罷綠連署造假仍持續進行，但在罷綠委皆未成案下，再濫用司法資源羅織株連，已無實質意義。

罷綠連署造假遭到嚴辦，已有近20人被羈押，約200人遭約談或被告，國民黨若干地方黨部幾遭團滅。如此大規模偵辦偽造文書及違反個資法，顯不純為司法正義，而是為了政治操作。寒蟬效應下，罷綠無一成案，正是賴政府想要的效果。

《刑法》偽造文書成立要件，是「足生損害於公眾或他人」。且不論「死人連署」可經戶政勾稽剔除，是否符合此要件，恐有疑義。如今所有罷綠案件均未成案，對於公眾、他人，當然也未生危害。繼續辦下去，就是為了政治追殺而已。

事實上，被舉報連署有問題的，不只是藍罷綠；若干綠罷藍連署，也有幽靈連署。罷藍已有30多件成案，若其中也有虛假連署，才是真正「足生損害於公眾或他人」。司法對此卻不聞不問，心中天平之歪斜可知。

巧的是，偽造文書因「未生損害」而獲判無罪，中選會主委李進勇恰好是代表人物。40年前任法官時，李進勇為了考績獎金，要書記官造假筆錄時間。此舉雖被認定「偽造文書」，但因未造成損害，最後判決無罪。李進勇如支持辦下去，豈非自證有罪？（轉載自聯合報）

國民黨 罷免

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