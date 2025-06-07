藍反罷 朱立倫陪拜票：用陸戰重選一遍

朱立倫（右）前往新竹，陪同黨籍立委林思銘掃街拜票，力抗罷免案。（記者郭政芬／攝影）

大罷免 第二階段連署書7日截止收件，罷免綠委吳思瑤的罷團昨收到兩千多份連署書，達法定門檻，罷免綠委吳沛憶的罷團7日收件份數也可望達標，將雙雙赴北市選委會送件。國民黨 主席朱立倫6日在新竹表示，將以「重選一遍」的決心，用最辛苦的陸戰來反罷免。

朱立倫6日到新竹縣陪同黨籍立委林思銘掃街拜票。朱說，林思銘在立法院表現優異，為地方爭取建設與預算，罷免他毫無道理。民進黨 發動的是無差別罷免，國民黨將以「重選一遍」的決心，透過最辛苦的陸戰方式，勤跑基層來面對挑戰。

國民黨罷免綠委最後一絲希望是台北的吳思瑤、吳沛憶，原本罷團「地動刪瑤」聲稱件數仍有短缺，且向行政法院聲請暫時處分卻遭駁回。但罷團召集人賴苡任6日表示，國民黨北市議員林杏兒6日送來兩千多份連署書，這臨門一腳讓總份數達法定門檻，團隊將徹夜造冊並持續收件，7日將由備補領銜人詹嘉文代表送件。

嘉義地檢署5日偵辦綠委陳冠廷罷免案提議書涉偽造文書，搜索國民黨嘉義縣黨部，黨部秘書長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫因手機對話紀錄均無可考，被檢方高度懷疑滅證，法院裁定2人羈押。

法院指楊富程、何博倫都坦承抄寫提議人名冊，但楊否認指示其他人抄寫不實名冊，法官審酌何博倫是王育敏服務處主任，辦公室設在黨部，楊富程與黨中央或王育敏聯繫，可能有賴何博倫，認定犯罪嫌疑重大。外界揣測檢方下一步是否傳喚王育敏？王表示「不可能的事」，自己沒參與任何偽造文書案件。

國民黨立委徐巧芯6日說，現在重點是大家要團結在一起，回防要被罷免的藍委，持續在立院做好監督，相信大家都會出門投下不同意罷免票。

此外，民進黨秘書長林右昌6日到花蓮市聖天宮參香，針對大罷免即將進入第三階段投票，他表示會全力支持公民團體的規畫與策略。林的這席話被在地藍營批評「民進黨不演了」，坐實了大罷免幕後黑手就是民進黨。

林右昌6日在聖天宮點一盞光明燈，寫上「台灣平安、花蓮順遂」，他說「心中誠心誠意，一盞就夠了」，被指是在暗酸國民黨立院總召傅崐萁日前曾在聖天宮點6盞光明燈。

國民黨花蓮縣議員、縣黨部發言人吳建志指出，民進黨一再宣稱大罷免不是他們做的，但很清楚，林右昌的說法證明民進黨決定不演了，大罷免幕後黑手就是民進黨，從去年開始動作，就是仇恨、鬥爭，他表達最大的遺憾。