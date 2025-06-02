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國民黨告發李俊俋公器私用 藍委問北檢辦不辦？何時辦？

記者李成蔭／台北2日電
國民黨立委羅智強質疑，國民黨日前已赴北檢告發李俊俋公器私用，這次是否又要辦藍不辦綠？（本報資料照片）
國民黨立委羅智強質疑，國民黨日前已赴北檢告發李俊俋公器私用，這次是否又要辦藍不辦綠？（本報資料照片）

監察院秘書長李俊俋因濫用公務車接送愛犬美容而請辭，國民黨立委羅智強批評，其他有類似情況的監委是否也比照請辭並接受司法調查？他還質疑，國民黨日前已赴北檢告發李公器私用，這次是否又要辦藍不辦綠？何時偵辦？

羅智強質疑，李俊俋原以「思慮不周」辯解，爭議延燒5天，見火越燒越大，才坦誠自己「有負職務廉潔標準」，請辭秘書長。先前李俊俋哭窮還說「柴米油鹽樣樣少，監院風骨不打折」，要大家「共體時艱」。結果所謂共體時艱、監院風骨，就是愛犬、親友共搭公務車，一起占公家便宜？

羅智強指出，監察院上個月才通過彈劾屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟，彈劾理由之一，就是「私用公務車，假借職務詐欺，意圖為自己不法所有」，私用公務車涉犯刑法第339條詐欺得利罪，刑法第216條、第215條行使業務登載不實文書罪，以及刑法第342條公務員背信罪。李俊俋竟還知法犯法，目無法紀。

羅智強提到，監委蘇麗瓊、林郁容也分別遭檢舉搭公務車去看牙醫、用公務車「一路接送親友到機場接機」。監委職司澄清吏治，整飭官箴，蘇、林兩人卻帶頭違法，是不是也該比照李俊俋請辭下台、接受司法調查？

羅智強表示，國民黨日前已至北檢告發李俊俋公器私用，涉背信、侵占，他也會質詢法務部此案，問問北檢是不是又要辦藍不辦綠，何時盡速偵辦？過去早有多起私用公務車遭到起訴、判刑案例。李俊俋不要以為請辭就可斷尾求生，就此切割法律責任。

疑似多位監委濫用公務車事件延燒多天，監察院稍早也發出採訪通知，副院長李鴻鈞將於上午10時於監察院2樓簡報室開記者會，說明秘書長李俊俋請辭事宜。

國民黨 彈劾

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