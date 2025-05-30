地方補助款遭砍 蔣萬安開第一槍提訴願 雲林、台東、南投將跟進

行政院統刪地方一般性補助款，台北市長蔣萬安開第一槍提訴願。蔣萬安表示，行政院大刀砍向弱勢社福跟教育，是非常惡劣的選擇。(記者曾學仁／攝影)

行政院統刪地方一般性補助款，引發各縣市政府強烈反彈。台北市長蔣萬安 開第一槍，委任律師昨赴行政院提訴願，向中央「連本帶利追償」被刪減款項，雲林、台東和南投將跟進；新北、桃園和台中市府也在評估中。

雙北、宜花四縣市議會國民黨 團昨連線開記者會，批行政院政治報復，自以為在懲罰地方政府，其實懲罰的是全台老百姓，將擴大串聯，向中央抗爭；新北、台中市議會國民黨團也呼籲市府提訴願，必要時打行政訴訟。

北市遭行政院刪減約38億元(台幣，以下同)，市府5月22日發函行政院說明統刪違反新財畫法第30條規定，行政院已讀不回；蔣萬安27日赴市議會總質詢，即表達將訴願並向中央「連本帶利追償」。

蔣萬安昨在議會總質詢砲火全開，他說：「行政院以大刀砍向弱勢社福跟教育，我覺得這是非常惡劣的選擇」。他請綠營議員說服民進黨 和卓榮泰恢復地方補助款，不用追加預算，也不須再經立法院審議。

「過去立法院各會期審議預算都有統刪。」蔣萬安說，過往行政院從未選擇統刪一般補助款，行政院要人民共體時艱、勒緊褲帶，卻看到民進黨高官用公務車載寵物美容，「我想民眾無法接受」。

雲林縣長張麗善怒批中央以統刪、緩撥和增加地方自籌款「三殺」地方財源，「中央已違憲」。張麗善表示，雲林不只被刪37.6億元一般性補助款，中央統籌分配稅款從1月就緩撥，累計12億元；各部會還大幅增加計畫型補助的地方自籌款比率，若加總下半年，影響金額恐逾50億元。

台東縣遭刪近23億元，縣府將跟進提訴願，縣長饒慶鈴說，「若大家不站出來，明天中央可能砍掉任何預算。」南投縣府也表示，南投被刪減達34.9億元，嚴重衝擊縣府財政和建設，預計端午連假後提訴願。

新北、桃園和台中市也在評估是否跟進。台中市長盧秀燕說，地方政府告中央政府不好看，不希望走到那一步，盼中央懸崖勒馬，若無效果也會有相應作法。

針對台北市政府赴行政院提出訴願，行政院發言人李慧芝表示尊重。李慧芝表示，政院雖刪除一般性補助款25%，但地方的歲計賸餘有708億元，顯示地方有充足財源，這次希望地方可以一起共體時艱。