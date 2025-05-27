我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公園烤肉傳出槍響…費城爆大規模槍擊 至少2死8傷

庫克的「川普攻略術」失效？蘋果成關稅戰靶心

顧立雄稱軍校招生遠超預期 挨批睜眼說瞎話

記者程嘉文／台北27日電
立法院外交及國防委員會26日邀請國防部長顧立雄（圖）列席備答詢。(記者許正宏／攝影)
立法院外交及國防委員會26日邀請國防部長顧立雄（圖）列席備答詢。(記者許正宏／攝影)

台灣近年軍校招生狀況不佳，大幅超收女生「補洞」，國防管理學院一年級男生僅68人，女生達90人，創下紀錄。國防部長顧立雄昨表示，軍校招收名額遠比預期多、比上屆好很多，不認為需要區別男女比例，簡章上的男女招生名額，「我認為沒有意義」。

顧立雄昨答覆民進黨立委王定宇質詢說，目前軍校招生名額遠高於預期，招生時不分男女，僅以成績作標準；他認為女性從事志願役，表現不會輸給男性，有時甚至更好。此外，志願役軍士官退伍後，會進入後備動員編管，因此並無男女學官比例失衡問題。

國民黨立委徐巧芯質詢，為何會出現女生超收、男生不足？顧立雄解釋，狀況只發生在政戰學院與國防管理學院，因為軍校招生是「成績排序，擇優錄取」。還笑說，自己畢業的台大法律系，現在也是女生比男生多。

徐巧芯指比喻不倫不類，因為台大法律系招生不區分男女，軍校招生簡章卻明確列出男生與女生預定招收名額；既然國防部覺得男女不需要區分，為何還要分開招生？

顧立雄仍堅持「沒有區分」；對招生簡章上的數字，他說「只是現狀的敘述，我認為沒有意義」。參謀本部人事次長劉沛智說，國防大學各學院畢業生大多擔任心輔或後勤等職務，男女生就不會有區別。

國防部已經公布的2025學年度軍校入學考試簡章，仍註明男女分別招生，各自有預定員額，且未按近年實際招獲數字調整性別比例，仍維持男性名額遠多於女，和實際招收情況完全不同。

依據2024年度招生簡章，陸海空軍官校計畫各招收360、190、236人；國防大學理工、政戰、管理學院，計畫各招收200、160、140人。然目前大一學生實際人數，三軍官校為162、106、172人，國防大學三所學院為159、156、158人。總計規畫招收1276人，大一尚未結束，缺員已超過1/4，尤其身為國軍主幹的陸軍，官校學生更剩不到一半，外界批評，顧立雄竟稱「招生遠高於預期」，豈非睜眼說瞎話？

專家指出，軍方歷年各項招考，都將預計招收男、女人數在簡章明確列出，從非「僅以成績為標準」。簡章形同定型契約，過去數十年來，國防部與官兵權利糾紛，都是以當年簡章白紙黑字為仲裁依歸，怎會是部長所云「只是現狀敘述，我認為沒有意義」？若有女性考生拿這句話提出申訴，要求男女生錄取門檻必須一致，國防部該如何處理？

國防部 徐巧芯 國民黨

上一則

台幣匯率26日升破30元大關 出口廠商憂難與日韓陸競爭

下一則

黃仁勳挺核能 NVIDIA被唱衰 網：得罪黨才被開砲

延伸閱讀

新聞評論／緊跟川普國防思維 賴政府能應對巨變？

新聞評論／緊跟川普國防思維 賴政府能應對巨變？
新聞眼／台軍搶救軍校招生數字 卻忽略戰力與文化

新聞眼／台軍搶救軍校招生數字 卻忽略戰力與文化
小紅書曝光花蓮基地細節？ 顧立雄：影片是3D合成

小紅書曝光花蓮基地細節？ 顧立雄：影片是3D合成
台防長盼美加快交付對台軍售 籲美日菲共同嚇阻中國

台防長盼美加快交付對台軍售 籲美日菲共同嚇阻中國

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
一名美國籍男子在台發生車禍，造成下半身癱瘓，上網分享自身遭遇。（取材自「Dull Men's Club」臉書社團）

美籍男子在台車禍致癱瘓 為官司困3年終於能回家

2025-05-23 23:00
黃仁勳16日搭專機飛抵台北松山機場時，身上穿的正是Burberry經典黑色T恤。(記者林俊良／攝影)

黃仁勳每次抵台都吃這幾家 行程像「複製貼上」原因曝光

2025-05-22 19:40
前經濟部長孫運璿曾在台北市小欣欣豆漿店吃早餐時，做出影響台灣半導體產業的重大決定。（取材自新北市副秘書長張其強臉書）

在這做了決定…台灣半導體產業點子發源地的豆漿店在哪？

2025-05-24 09:13
投資人擔心，如果中國試圖「收回」台灣，就有可能爆發戰爭，致使台灣不再是一個擁有自己貨幣和身分的市場，而唯一的其他選項就是和平和維持現狀。路透

路透：外資意識到台海危機 但似乎也只有兩種選擇

2025-05-22 09:52

超人氣

更多 >
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議