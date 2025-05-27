顧立雄稱軍校招生遠超預期 挨批睜眼說瞎話

立法院外交及國防委員會26日邀請國防部長顧立雄（圖）列席備答詢。(記者許正宏／攝影)

台灣近年軍校招生狀況不佳，大幅超收女生「補洞」，國防管理學院一年級男生僅68人，女生達90人，創下紀錄。國防部 長顧立雄昨表示，軍校招收名額遠比預期多、比上屆好很多，不認為需要區別男女比例，簡章上的男女招生名額，「我認為沒有意義」。

顧立雄昨答覆民進黨立委王定宇質詢說，目前軍校招生名額遠高於預期，招生時不分男女，僅以成績作標準；他認為女性從事志願役，表現不會輸給男性，有時甚至更好。此外，志願役軍士官退伍後，會進入後備動員編管，因此並無男女學官比例失衡問題。

國民黨 立委徐巧芯 質詢，為何會出現女生超收、男生不足？顧立雄解釋，狀況只發生在政戰學院與國防管理學院，因為軍校招生是「成績排序，擇優錄取」。還笑說，自己畢業的台大法律系，現在也是女生比男生多。

徐巧芯指比喻不倫不類，因為台大法律系招生不區分男女，軍校招生簡章卻明確列出男生與女生預定招收名額；既然國防部覺得男女不需要區分，為何還要分開招生？

顧立雄仍堅持「沒有區分」；對招生簡章上的數字，他說「只是現狀的敘述，我認為沒有意義」。參謀本部人事次長劉沛智說，國防大學各學院畢業生大多擔任心輔或後勤等職務，男女生就不會有區別。

國防部已經公布的2025學年度軍校入學考試簡章，仍註明男女分別招生，各自有預定員額，且未按近年實際招獲數字調整性別比例，仍維持男性名額遠多於女，和實際招收情況完全不同。

依據2024年度招生簡章，陸海空軍官校計畫各招收360、190、236人；國防大學理工、政戰、管理學院，計畫各招收200、160、140人。然目前大一學生實際人數，三軍官校為162、106、172人，國防大學三所學院為159、156、158人。總計規畫招收1276人，大一尚未結束，缺員已超過1/4，尤其身為國軍主幹的陸軍，官校學生更剩不到一半，外界批評，顧立雄竟稱「招生遠高於預期」，豈非睜眼說瞎話？

專家指出，軍方歷年各項招考，都將預計招收男、女人數在簡章明確列出，從非「僅以成績為標準」。簡章形同定型契約，過去數十年來，國防部與官兵權利糾紛，都是以當年簡章白紙黑字為仲裁依歸，怎會是部長所云「只是現狀敘述，我認為沒有意義」？若有女性考生拿這句話提出申訴，要求男女生錄取門檻必須一致，國防部該如何處理？