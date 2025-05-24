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冷眼集／中選會沒收公民權 太上皇機關超越國會

記者 唐筱恬
中選會23日召開第616次委員會議，會後舉行記者會，由中選會主委李進勇（中）主持，宣布通過核三重啟公投。「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票。（記者邱德祥／攝影）
中選會23日召開第616次委員會議，會後舉行記者會，由中選會主委李進勇（中）主持，宣布通過核三重啟公投。「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票。（記者邱德祥／攝影）

今年是人民展現直接民意的「公投年」，也是賴清德總統口中所說「更大的民主」的關鍵時刻。但立院提出兩大公投案，中選會只通過了核三重啟公投，卻推翻反廢死公投案。中選會沒收人民公投權，猶如超越國會的太上皇機關。

中選會對人民公投提案有形式審查權，替民眾把關主文語意不清、內容不妥等問題，目的是促使人民行使公投；但立法院公投案就不同，依照「公投法」第15條規定，並不是適用一般公民投票程序，公投案一旦通過後，選務機關就必須辦理。

可是，中選會卻成超越國會的太上皇機關，認定反廢死公投案，並不符合「重大政策之創制或複決」。但觀察主文內容為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」只要一位法官認為殺人犯不需判死，就可以綁架所有法官的判決，如此制度難道人民沒有表達意見的權利嗎？

而中選會封殺反廢死公投、放行核三重啟公投更是充滿政治考量。在憲法法庭判決死刑有條件合憲後，台灣已是「實質廢死」，但多數民意反對廢死，為了避免爭議，綠營主導的中選會乾脆直接沒收反廢死公投；至於核電議題，在核三日前停機後，台灣邁入「非核家園」，但連日來用電拉警報，只好「火力全開」，難道民進黨盤算的是，未來若核三重啟公投過關，反倒是替當前的能源窘境「解套」？

過去民進黨先賢致力推動公投法，前總統蔡英文鬆綁鳥籠公投後更高喊「還權於民」，就是要讓民眾有機會展現直接民權，彌補代議制度的不足，也是實踐賴清德口中「更大的民主」。中選會主委李進勇直接沒收反廢死公投，不但打臉賴總統「更大的民主」說，更令人感嘆，難道更大的民主也是民進黨作主嗎？

公投 廢死 民進黨

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