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冷眼集／若「隔靴搔癢」對話 賴清德難修補朝野裂痕

記者 鄭媁、林河名
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賴清德總統就任滿周年，在鏡新聞民調中滿意度創新低，不滿意度則創新高。（本報資料照片）
賴清德總統就任滿周年，在鏡新聞民調中滿意度創新低，不滿意度則創新高。（本報資料照片）

在野黨千呼萬喚下，賴總統昨天在就職周年談話時，終於對在野黨釋出較具體善意，願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，並指示國安團隊規畫，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。

在「大罷免」引發朝野極端對立之際，賴總統此時遞出橄欖枝，確有「朝野融冰」的味道；只是，這項規畫若仍是行禮如儀、且非由賴總統親自出面，朝野領袖依舊無法面對面、坐下來談，改善朝野關係的效果必將大打折扣。

賴總統就職周年談話有兩大焦點，一是整場談話未觸及兩岸，僅在記者提問階段被動回答；另一則是賴拋出「邀在野黨主席國安簡報」，作為朝野溝通的起點。

見面三分情。賴總統就任這一年來，未曾主動邀約在野領袖會面，遑論談合作，這對「少數總統」及「少數國會」來說，實在是難以想像的情況，也難怪朝野形同水火。這不但影響賴總統的政績，更讓民進黨走偏鋒，想透過大罷免來扭轉國會席次結構，搞到如今遍地烽火。

賴總統昨天說「民主的核心，是在分歧中找到團結」，卻又不忘引用歷史脈絡，強化政府默許大罷免的正當性。這其實正是目前的問題根源。當前的朝野對抗，已非單純政策分歧，而是毫無互信基礎。

但危機也是轉機，正當外有美國關稅進逼，內有朝野持續惡鬥，國事如麻，賴總統終於願意對在野釋善意，或可看作就任第2年「迎風轉型」好的開始。

但若是最後的規畫，僅由國安幕僚與在野黨主席簡報，而非賴總統親自對話、交換意見，這種「隔靴搔癢」的朝野互動，不僅毫無誠意，也難真正修補裂痕。

賴總統願對在野釋出善意，應該獲得肯定；而他未在談話中主動提及兩岸，若如部分專家解讀，是有鑑於當前局勢險峻而有意克制，也該給予支持。畢竟總統言行動見觀瞻，必須謀定而後動。

這一年來，朝野對立情緒交互推升，由政壇蔓延至民間。面對朝野的裂縫，唯有領袖親自誠懇對話，才有修復的曙光。賴總統既然表示「始終願意張開雙手」，就該用具體行動來開啟朝野良性對話，而非以強橫手段逼迫在野求和；這不僅取決於賴總統的格局，更考驗他未來3年的執政之路。

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