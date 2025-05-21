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藍批總統府三大委員會失能 鬥爭當日常 賴清德政績空白

台灣新聞組／台北21日電
國民黨立委羅智強批評，三大委員會的失能，其實就是賴清德（圖）政府不顧民生國安，只顧政治鬥爭的縮影。（本報資料照片）
國民黨立委羅智強批評，三大委員會的失能，其實就是賴清德（圖）政府不顧民生國安，只顧政治鬥爭的縮影。（本報資料照片）

賴清德總統上任後，最重要的政績是親自領軍、宣示打造「信賴新政時代新台灣」成立總統府三大委員會，如今驗收周年成績單，台灣走向非核，加大火力發電補核能缺口，碳排量更增；人民對醫療改革政策無感，護理人力荒已是前線危機；國家推動全社會防衛加強韌性，但同步發動大罷免，社會對立撕裂，國家陷內耗。

國民黨立委羅智強批評，相比環境、國安、健康、能源等議題的推動，民進黨唯一成功的委員會就叫做「大罷免委員會」，三大委員會的失能，其實就是賴清德政府不顧民生國安，只顧政治鬥爭的縮影。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，賴總統成立三大黑機關存在兩大不明：權責不明、實績不明，政績一片空白，只有加劇台灣社會撕裂，「治國當兒戲、鬥爭當日常」是最佳寫照。

賴總統在執政滿月成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會，當時招致三大質疑，首先是由總統成立任務型編組委員會，恐疊床架屋、手伸進政院，架空閣揆權力；前副總統呂秀蓮也質疑總統不該如立法院擴權；前立委沈富雄批評賴總統格局不夠，三大委員會根本不是台灣嚴重的問題。

賴總統雄心擘畫國家發展戰略，盡管有諸多批評，但若能如原先設定目標與政院「協力架屋」，或可打下穩定根基，但檢視周年成績，執行成果卻讓人民無感，與會學者專家及民間人士各抒己見也淪為大拜拜；而行政院召開的經濟發展委員會也出現相同狀況，召集人之一的中研院士朱敬一等顧問發布聯合聲明踩煞車，批評產業界建議侷限又涉私利，被視為砲口向內，朱事後戲稱被政院通緝到案。

「委員會有發揮功能嗎？還是只淪為總統致詞刷存在感的舞台？」總統府前副秘書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，國家氣候變遷對策委員會4月底才開會，還在講「綠色轉型與永續發展是國家長遠繁榮的基石」這種高空；全社會防衛韌性委員會一年下來，社會撕裂遠超以往；加上川普上任後，台灣湧現「疑美論」，更演變成「疑賴論」，離「韌性」目標愈走愈遠，建議賴總統以民為念回歸憲法運作，否則繼續橫柴入灶，對國家將會產生更大災難。

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