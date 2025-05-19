賴清德執政周年 馬英九憂：自由的燈塔要熄滅了嗎？

賴政府執政周年，前總統馬英九（圖）向賴清德總統提出沉重呼籲。(聯合報系資料照片)

賴政府執政周年，前總統馬英九 接受本報系聯合報專訪，以「自由的燈塔就要熄滅了嗎？」提出沉重呼籲，提醒賴總統冷靜下來，萬萬不可自以為是、獨斷獨行，違背國內渴望兩岸和平與台灣安定的廣大民意，否則將對台灣內部的團結以及台灣未來的國際處境與兩岸關係，造成不可逆料的嚴重傷害。

問 : 在美中台大三角架構下，賴清德 總統會帶領台灣走到哪？對賴政府有何建言？

答：賴總統能否帶領台灣走出當前困境，攸關2300萬台灣人民的前途與生命財產的安全。我認為關鍵在他能否有效處理與台灣與大陸以及與台灣與美國之間的雙邊關係。我希望賴總統冷靜下來，捐棄成見，審慎思考，停止推動撕裂台灣社會的「大罷免」，因為台灣目前最需要團結，最不需要對立；最需要合作，最不需要對抗。這樣才能做到全民眾志成城，一致對外。他應該老老實實遵循我國憲法與「兩岸人民關係條例」的規定與精神，穩定兩岸局勢，安定民心士氣，才能有效因應當前的國際變局。

因此我要在此鄭重呼籲賴總統，面對當前國家面臨重大的危機與挑戰時，應該邀集朝野政黨領袖與社會賢達，召開國是會議，展現朝野團結、共赴國難的決心與氣勢，以穩定台灣當前瀕危的情勢。賴總統個人萬萬不可自以為是、獨斷獨行，違背國內渴望兩岸和平與台灣安定的廣大民意，否則將對台灣內部的團結以及我國未來的國際處境與兩岸關係，造成不可逆料的嚴重傷害。

問 : 賴政府喊出「脫中入北」，未來三年，台灣前景和兩岸關係是否更不樂觀？

答：目前中華民國在國際與兩岸的處境上，根本不容許賴政府一面倒押注在美國身上。我過去八年執政（2008-2016），採取務實與彈性的外交與兩岸政策，為兩岸建立了和平共處的穩固政經基礎，證明這個政策是對台灣最有利的選擇，美國也從未反對。請賴總統不要因為這是國民黨或我個人提出的主張，就棄若敝屣或帶頭反對，這樣對他與對台灣都是不利的。他應該放低身段，求才若渴，兼容並蓄，向社會各界虛心求教，統合各黨派的意見，才能提出各方都能接受或至少不反對的兩岸與外交政策。

我始終相信，面對國際局勢的變幻莫測，「雞蛋不能都放在同一個籃子裡」，過度傾向任何一方都不是明智之舉。外交部近年提出所謂的「理念相近國家」說法，其實都只是幾近幻想的空話，國際間真正存在的只有「利益相近國家」。事實證明，美國川普總統上任後不就是如此嗎？我們必須保有自己手上的籌碼與空間，最重要的是維持兩岸關係和平穩定發展，台灣就不會淪為強權大國博弈的棋子。

兩岸關係若能維持和平穩定，對彼此雙方和周邊國家而言，都是有百利而無一害的。面對未來兩岸關係與各種分歧看法，雙方經常的和平對話與溝通才是最優先而有效的作法，因為一旦兩岸兵戎相見，不論如何對兩岸必然都是大大的不利。雙方要能夠求同存異，而非只是一昧對抗，尤其是軍事對抗，萬萬不可。

問 : 賴清德對內祭出「賴17條」，築起兩岸交流高牆，兩岸敵意陡然升高，政府進行「忠誠查核」，對提升國安真的有助益嗎？還是會造成反效果？

答：賴清德總統祭出「賴17條」後，政府要用行政手段限縮兩岸民間交流，也限制人民的各項憲法保障的自由與權利，尤其他用意識形態來扭曲中華民國憲法，將大陸視為「境外敵對勢力」，更完全排除兩岸和平相處的必要性與可能性，不啻將兩岸關係推向非打一仗不可的邊緣。我接觸到的民眾、學者對此個個都是憂心忡忡，對兩岸關係感到灰心甚至悲觀絕望，都擔心兩岸會走向不可逆轉、相互毀滅的悲慘局面。

我認為「賴17條」對於維護國家安全並不是一個正確的方向，應該予以商榷與修正。因為限制兩岸人民交流，就顯示賴政府對於台灣長期實施的民主自由的制度毫無自信心。歷史告訴我們：一個相信人民智慧與能力的政府，才會採取開放與自由的政策，而不是對人民施加各種無謂的限制與干預，那是集權政府一貫的作法，中外歷史上斑斑可考！

尤其是民進黨政府常常自詡為「亞洲民主自由的燈塔」，但如今卻對台灣人民前往大陸交流動輒扣上種種限制，又對不同看法的民眾去查究他們的水表、或發動網軍側翼攻擊，就如同獨裁國家一般，沒有兩樣。難道民進黨這個自詡為民主自由燈塔要熄燈了嗎？回顧中外歷史上的集權或獨裁國家，在作風上往往就是如此，賴總統千萬不可掉以輕心，重蹈覆轍，讓國家不自覺地走上歷史性的錯誤方向。

問 : 台美關係目前並不十分明確，賴政府似乎缺乏對美國有效溝通的政治管道，您過去執政以來如何強化對美溝通？

答：今年4月初，美國總統川普宣布將對台灣產品課徵32%的進口關稅，前一天晚上行政院長卓榮泰竟然還說「大家可以安心睡覺了！」，但事後居然說他看到台灣被課徵32%的關稅時，「差點昏倒」。政府掌握到的資訊與實際狀況竟然有如此落差，這代表這個賴政府的高官實在是昏庸無能到家了！賴政府目前跟中國大陸已經沒有溝通管道了，如果連跟美國的溝通管道也出現這麼大的誤差，台灣的處境還能想像嗎，恐怕真的是很危險。

以我八年總統執政的經驗，任上曾與美國進行多次有效的溝通，並不是在任何議題上都讓步。例如：我過去與美方交涉，包括堅持前往我國南沙太平島訪視固有領土，推動「南海和平倡議」，堅守國家主權與立場，最後都獲得美國尊重，即為一例。我也特別讓美國清楚知道，中華民國政府是在台海之間扮演的是一個peace maker（和平製造者），而不是trouble maker（麻煩製造者）的角色。這樣的台美溝通方式才有效。對美外交這樣做，當然是做得到的。

在我擔任總統時，我的對外政策大方針是「和陸、友日、親美」，三方面兼籌並顧，彼此互惠。在與美國保持友好關係的同時，也能與大陸當局和平交流彼此的經濟與文化事務。當我們與大陸關係能有和平友善的發展，美國也會更加尊重我們。賴清德在過去一年常常激化兩岸對立，提出「新兩國論」等冒進的台獨路線，導致中共舉行多次圍台軍演，美國已有學者要求川普「控管」一下賴政府，可見賴總統的作風，不但傷害兩岸關係，也大大有害台美之間長期的互信。

問 : 朝野不睦，社會不安，身為曾帶領國家前進的領導人，您對賴總統有何呼籲？

答：我要再次提醒賴總統，我國行政部門與立法部門由不同黨派掌控，並不是在歷史上第一次出現，在陳水扁當總統的時代就是如此，但負責任的執政當局當然必須壓低身段，誠懇地與在野政黨溝通，才能讓國政順利運作。但在過去一年中，談起與在野黨「溝通合作」，賴清德總統似乎就傾向「鬥倒」在野黨，很多人覺得，賴總統比較多的時間是在當「民進黨賴主席」，而非努力團結國人的中華民國「賴總統」。

我更要呼籲賴總統，中華民國的憲法設計是以「權力分立」的原則為基礎，行政權要尊重立法權的監督，對許多重大議題雙方都必須相互溝通妥協。目前政局紛擾，很大的原因就是因為賴總統不願意與在野黨溝通合作，導致過去一年他在施政上不斷空轉，毫無建樹。我在此奉勸賴總統，請以民眾為念，謙卑面對占多數民意的國會，並遵守憲法規定，不要再將大陸視為「境外敵對勢力」，協調溝通，減少敵意，增加善意，如此才能團結國人，也能減少兩岸和解的障礙，也才能真正保護台灣的安全與福祉。