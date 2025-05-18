冷眼集／哭窮戲碼被拆穿 卓榮泰用杯子蛋糕自打臉

行政院長卓榮泰上任將屆滿一年，日前在行政院舉行記者會。卓榮泰稱預算有限，只能用小小的「杯子蛋糕」過一個不一樣的周年生日。表達政府預算被刪被凍的窘境。（記者黃義書／攝影）

五二○前夕，卓內閣16日舉行周年施政茶敘，但閣揆卓榮泰 這場落落長的記者會，全場唯一的記憶點竟是他桌上的杯子蛋糕。這原本是卓榮泰用來酸在野黨凍刪預算的道具，卻成了大家嘲諷的焦點，這新聞在「聯合報」粉專上線，不到一小時就累積了上千則酸爆留言，簡直就像被奶油蛋糕砸臉般難堪。

回首過去這一年，卓內閣短短一年就創下六次覆議且全敗的紀錄，卓還自嘲自己確實是「覆議院長」。記者會一開始，他便先打預防針說「不希望社會對內閣印象是提出很多覆議案」。確實，卓內閣不是只會覆議，還有釋憲，這兩個路都走不通，最新祭出的則是大罷免 。

以前大家耳熟能詳的東北三寶：人參、貂皮、烏拉草，如今「覆議、釋憲、大罷免」成了卓內閣的新「三寶」。要是不服氣的話，不妨上街隨機問民眾，除了這三件事，你記得過去一年，政府做了什麼福國利民的政策？民眾恐怕還得求助ChatGPT才能解答。

而這場被視為五二○前的重點行程，逾百位國內外記者與會，結果卓榮泰一開場卻不是高舉政績，而是自嘲指著桌上的杯子蛋糕，笑稱「原本應該準備大蛋糕，但經費只能這樣子」。聽到這裡，不少媒體記者心中都浮現「又來了」的ＯＳ。從年初就不斷上演的「預算凍刪、哭窮賣慘」戲碼，這早已發餿的老哏，竟還被搬演到周年記者會現場。

府院一面哭窮，民進黨 由卓榮泰率領閣員下鄉宣講大罷免，痛批藍白如何亂刪跟凍結預算，讓政府難以運作。就在藍白一再催促，卓榮泰終於承諾送出解凍報告案，文化部在上月底流出內部文件，當中提醒文化部人員再次確認解凍報告用字不會有被解讀成「早早就寫好」之意，並適時更新相關數據等事項的截圖，印證先前行政院壓著各部會解凍報告、故意不送入立法院傳聞，官員也私下證實，早在春節後就已經將解凍報告送至部會，但一直被擱置。

從民進黨團總召柯建銘在總預算協商會議冗長發言、部會首長刻意不到立法院溝通預算，接著再故意不送出解算報告，說穿了，民進黨政府就是先射出了「大罷免」這支箭，後續一切作為皆圍繞著這個準心運作。至於預算過不過、解凍與否，或是社會是否會因為罷免案而對立、撕裂，其實民進黨都不在意，只要能奪回國會最大黨就好。

只是，當「壓解凍案報告」的戲碼早已被拆穿，卓榮泰居然還能堂而皇之上演「只買得起杯子蛋糕過生日」的悲情戲，也難怪會被網友酸爆「還在演」、「他們演得不尷尬、我們看得好尷尬」。對比民進黨政府大動作發函各單位，要求軍公教具結未持有大陸身分證、居留證等進行忠誠調查，這需要多少人力與資源？不是才說沒錢繳水電費、買紙張，怎麼做這些調查時預算又充裕了？

民進黨16日還公布「總統就職周年國政民調」，根據民進黨民調中心調查顯示，賴清德總統滿意度為57.3%；卓榮泰滿意度為45.3%，顯然這也是一份自我感覺良好的民調。

看看這個民調，再去瀏覽杯子蛋糕新聞下的海量留言，民進黨不要再活在自己的世界裡。