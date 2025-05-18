我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

冷眼集／哭窮戲碼被拆穿 卓榮泰用杯子蛋糕自打臉

記者 蔡惠萍
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院長卓榮泰上任將屆滿一年，日前在行政院舉行記者會。卓榮泰稱預算有限，只能用小小的「杯子蛋糕」過一個不一樣的周年生日。表達政府預算被刪被凍的窘境。（記者黃義書／攝影）
行政院長卓榮泰上任將屆滿一年，日前在行政院舉行記者會。卓榮泰稱預算有限，只能用小小的「杯子蛋糕」過一個不一樣的周年生日。表達政府預算被刪被凍的窘境。（記者黃義書／攝影）

五二○前夕，卓內閣16日舉行周年施政茶敘，但閣揆卓榮泰這場落落長的記者會，全場唯一的記憶點竟是他桌上的杯子蛋糕。這原本是卓榮泰用來酸在野黨凍刪預算的道具，卻成了大家嘲諷的焦點，這新聞在「聯合報」粉專上線，不到一小時就累積了上千則酸爆留言，簡直就像被奶油蛋糕砸臉般難堪。

回首過去這一年，卓內閣短短一年就創下六次覆議且全敗的紀錄，卓還自嘲自己確實是「覆議院長」。記者會一開始，他便先打預防針說「不希望社會對內閣印象是提出很多覆議案」。確實，卓內閣不是只會覆議，還有釋憲，這兩個路都走不通，最新祭出的則是大罷免

以前大家耳熟能詳的東北三寶：人參、貂皮、烏拉草，如今「覆議、釋憲、大罷免」成了卓內閣的新「三寶」。要是不服氣的話，不妨上街隨機問民眾，除了這三件事，你記得過去一年，政府做了什麼福國利民的政策？民眾恐怕還得求助ChatGPT才能解答。

而這場被視為五二○前的重點行程，逾百位國內外記者與會，結果卓榮泰一開場卻不是高舉政績，而是自嘲指著桌上的杯子蛋糕，笑稱「原本應該準備大蛋糕，但經費只能這樣子」。聽到這裡，不少媒體記者心中都浮現「又來了」的ＯＳ。從年初就不斷上演的「預算凍刪、哭窮賣慘」戲碼，這早已發餿的老哏，竟還被搬演到周年記者會現場。

府院一面哭窮，民進黨由卓榮泰率領閣員下鄉宣講大罷免，痛批藍白如何亂刪跟凍結預算，讓政府難以運作。就在藍白一再催促，卓榮泰終於承諾送出解凍報告案，文化部在上月底流出內部文件，當中提醒文化部人員再次確認解凍報告用字不會有被解讀成「早早就寫好」之意，並適時更新相關數據等事項的截圖，印證先前行政院壓著各部會解凍報告、故意不送入立法院傳聞，官員也私下證實，早在春節後就已經將解凍報告送至部會，但一直被擱置。

從民進黨團總召柯建銘在總預算協商會議冗長發言、部會首長刻意不到立法院溝通預算，接著再故意不送出解算報告，說穿了，民進黨政府就是先射出了「大罷免」這支箭，後續一切作為皆圍繞著這個準心運作。至於預算過不過、解凍與否，或是社會是否會因為罷免案而對立、撕裂，其實民進黨都不在意，只要能奪回國會最大黨就好。

只是，當「壓解凍案報告」的戲碼早已被拆穿，卓榮泰居然還能堂而皇之上演「只買得起杯子蛋糕過生日」的悲情戲，也難怪會被網友酸爆「還在演」、「他們演得不尷尬、我們看得好尷尬」。對比民進黨政府大動作發函各單位，要求軍公教具結未持有大陸身分證、居留證等進行忠誠調查，這需要多少人力與資源？不是才說沒錢繳水電費、買紙張，怎麼做這些調查時預算又充裕了？

民進黨16日還公布「總統就職周年國政民調」，根據民進黨民調中心調查顯示，賴清德總統滿意度為57.3%；卓榮泰滿意度為45.3%，顯然這也是一份自我感覺良好的民調。

看看這個民調，再去瀏覽杯子蛋糕新聞下的海量留言，民進黨不要再活在自己的世界裡。

民進黨 卓榮泰 罷免

上一則

黑白集／不願作球給雙北 賴清德忘了自己是總統

下一則

新聞評論／深化仇恨壯大政權 賴清德鋪排兩岸對撞

延伸閱讀

就職將滿周年 綠民調稱賴政府滿意度近6成 藍諷：自我安慰

就職將滿周年 綠民調稱賴政府滿意度近6成 藍諷：自我安慰
台灣首個非核夏天 能源轉型成敗見真章

台灣首個非核夏天 能源轉型成敗見真章
核三今停役 台灣進入無核電時代 卓榮泰：重啟在未定之中

核三今停役 台灣進入無核電時代 卓榮泰：重啟在未定之中
賴拋「零關稅開始談」 藍：籌碼全讓出去 農：賣台

賴拋「零關稅開始談」 藍：籌碼全讓出去 農：賣台

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃