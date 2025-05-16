涉性招待三度脫身 政院前發言人陳宗彥一審無罪 業者判刑

陳宗彥脫身關鍵 製表／邵心杰

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市府期間接受酒店業者關說，收受性招待兩次，被台南地檢署依貪汙等罪嫌起訴並建議從重量刑，台南地方法院昨宣判，合議庭認為無法確認監聽譯文中的「陳董」是陳宗彥，判陳無罪。

這是陳宗彥第三度在性招待風暴中暫時脫身，第一次是2015年南檢認為無不法，第二次是監察院針對本案調查彈劾 不通過，第三次是昨天地院判他無罪。

陳宗彥昨發聲明感謝法官正確認事用法，獲無罪判決非常欣慰，謙卑地希望能就此揮別陰影。

當初檢舉陳宗彥涉貪的民眾黨 前立委陳琬惠昨天表示，賴清德 總統的愛將、新潮流的子弟兵「真的很夠力」，如此敗壞官箴的劣行，她於2023年2月揭發時就已講得很清楚，結果法官竟以無法認定「陳董」是陳宗彥就判無罪，「難道手握黨證就可以為所欲為」？

檢方起訴，陳宗彥於2012至2013年間，因綽號「歐哥」連家樑、綽號「豆哥」王孝瑋等酒店業者關說偵查隊副隊長平調案，及請託視聽歌唱場所變更使用工程案，接受連、王安排酒店女服務生提供性招待兩次。

台南地院審理期間，檢辯及證人對譯文中「陳董」身分解說不同。檢方提出監聽譯文中幹部間對話譯文中「你同學寫陳董」、「陳董他就是知道了」，檢方詢問連家樑「陳董」是誰，是不是陳宗彥？連都回答「不知道」，並說酒店都尊稱客人「董仔」，認識很多陳董。

台南地院指出，陳宗彥否認接受性招待，連、王否認提供性服務外，也均無法確定所謂「陳董」即為陳宗彥。其他監聽譯文也曾出現陳宗彥向王孝瑋提及他的四位朋友中，有一位也稱呼為「陳董」，因而難以確認監聽譯文上一般敬稱為「陳董」即是陳宗彥。