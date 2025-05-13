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台是否出席教宗良14世就職彌撒？陳建仁：未接到任何指派

記者黃婉婷／台北即時報導
前副總統陳建仁出席世界衛生大會行前記者會。(記者葉信菉／攝影)
前副總統陳建仁出席世界衛生大會行前記者會。(記者葉信菉／攝影)

教宗良14世就職彌撒將於梵蒂岡當地時間18日在聖伯多祿廣場登場。曾受賴清德總統指派參與前教宗方濟各喪禮的前副總統陳建仁，今被問到是否出席就職彌撒時表示，目前他沒有接到任何的指派。

第78屆世界衛生大會（WHA）19日至27日於瑞士日內瓦登場，世台聯合基金會將於20日舉行「2025WHA全球論壇－重塑全民均健（Universal Health Coverage）」，陳建仁應邀擔任論壇講者，他今天上午出席由民進黨立委王正旭與世台聯合基金會舉辦的行前記者會。

會前媒體詢問，陳建仁將前往日內瓦參與論壇，是否代表不太可能出席教宗就職彌撒。陳建仁表示，目前他沒有接到任何指派；他說，自己主要參加WHA的活動，接下來會去教廷參加宗座科學院的癌症研討會，他除了演講，還要擔任主席，兩邊都會跑。

針對台灣與教廷的溝通狀況，陳建仁表示，台梵間的邦誼一向相當穩固，且雙方有共同普世價值，重視自由、民主、法治、人權、人道普世價值，並共同努力促進世界和平繁榮。

陳建仁說，新任教宗昨天第一次主持彌撒，接見國際媒體時也一再強調宗教信仰及言論自由重要性，他相信教宗是位可以跟大家一起努力推動全球普世價值的好教宗。

媒體追問，一旦美國政府大砍藥價，是否會影響台灣，陳建仁則說，還沒有完全了解川普政策在哪裡，衛福部及相關醫界同仁會好評估，視美方做法後再看我國的評估。他說，台灣有全民健保的保障，民眾不必太擔心，但確實要密切注意全球藥價浮動的問題。

至於川普政策是否影響新藥無法進入台灣，陳建仁說，健保署針對新藥進入台灣有很好的評估機制，台灣在新藥引進上一向不落人後，對整個全球藥價變化會產生什麼衝擊，目前還未明朗，需要進一步資訊，才能做更好分析。

教宗 WHA 健保

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