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大法官質疑憲訴法立法程序 立院代理人：司法應遠離議事爭議

記者王宏舜、林孟潔／台北13日電
民進黨立法院黨團就憲法訴訟法修正聲請法規範憲法審查，憲法法庭尚未決定是否受理，12日先開說明會釐清立法程序，審判長謝銘洋（中）大法官與多位大法官出席聆聽正反雙方意見。記者潘俊宏／攝影
民進黨立法院黨團就憲法訴訟法修正聲請法規範憲法審查，憲法法庭尚未決定是否受理，12日先開說明會釐清立法程序，審判長謝銘洋（中）大法官與多位大法官出席聆聽正反雙方意見。記者潘俊宏／攝影

民進黨立法院黨團就憲法訴訟法修正條文聲請釋憲，憲法法庭昨開說明會釐清立法程序，多名大法官對「無異議通過」、「有無文字修正」提出疑問。民進黨團訴訟代理人陳鵬光指二讀前抗爭超過20小時，立法院長韓國瑜僅詢問文字修正意見，「不到一秒」即宣示決議修正通過；立法院代表、立委黃國昌反駁，並舉例先前1000多個議案都是如此。

司法院代理院長、憲法法庭審判長謝銘洋先說明本案尚未受理，是依據憲訴法第19條規定通知當事人、關係人、專家學者到庭說明、陳述意見。陳鵬光認為憲訴法修法未完成第三讀程序，立法程序具重大明顯瑕疵而違憲，不生立法效力。陳主張修法違反立法院職權行使法，憲法法庭可於主文宣告無效，或在另案理由中宣告無效。

立法院訴訟代理人廖元豪則援引2020年憲一字第五號不受理決議，指大法官稱「屬國會事項，尚無明顯牴觸憲法之重大瑕疵，依國會自律原則，憲政機關自應予尊重」，並以美國憲法判例為例，認為司法應遠離議事爭議。

大法官呂太郎提問，立法院主張主席有問「有無文字修正？」他認為這是主席的行為，怎會是「表決行為」？以專家學者身分提供意見的立法院法制局前局長羅傳賢說，議事實務若「無文字修正」，會被默認沒有意見，但若政黨嚴重對立，立法程序有必要改進，但他不認為有到違憲程度。

大法官尤伯祥質疑，議事慣例在立法院職權行使法第11條訂定後，是否有存在空間？法律案三讀程序要如何踐行公開透明與討論原則？當少數立委在二讀已明確反對議案，三讀時主席「無異議」通過，如何問責？因為都沒名字。

立法院訴訟代理人黃昱中認為，過往慣例，二讀時就已實質討論，三讀會主席經詢問有無要文字修正，意思就是要表決，他認為聲請人三讀時「棄權」。

大法官蔡宗珍關切議案是不是以「沒有異議」方式通過，她驚訝黃昱中說「無異議通過是『棄權』」，這樣的「無異議」可代表支持議案通過嗎？廖元豪和黃昱中討論後，廖更正黃是「口誤」，指「無異議」應該解釋成「全體一致贊成通過」。

黃國昌說「沒有異議就會通過」，不是韓國瑜獨創，從第九屆立法院第四會期後，每個院長問的都是「請問有沒有文字修正？」，包括2018年通過的憲法訴訟法。

大法官 黃國昌 韓國瑜

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