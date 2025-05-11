二階連署未過 新竹藍委徐欣瑩罷免案不成立

罷免新竹縣第一選區立委徐欣瑩的團隊「除舊汰欣」二階連署10日送件，新竹縣選舉委員會經5小時20分鐘清點，最終份數為1萬9521份，未達法定門檻2萬1527份，罷免案宣告不成立。(圖／新竹縣政府提供)

罷免 新竹縣第一選區立委徐欣瑩的團隊「除舊汰欣」二階連署10日送件，雖領銜人余筱菁強調，已遞交超過2萬2000份連署書，新竹縣選舉委員會經5小時20分鐘清點，最終份數為1萬9521份，未達法定門檻2萬1527份，罷免案宣告不成立。

本報系聯合報報導，新竹縣選舉委員會表示，9日晚間10時50分，新竹縣第一選舉區立法委員徐欣瑩罷免案連署人名冊全部清點完成，該罷免案依法連署人數應為2萬1527人，經清點為1萬9521人，因壓線搶於10日下午5點30分送件，未附清單，過程平和順利，將函報中央選舉委員會宣告罷免案不成立。

新竹縣選舉委員會強調，點收過程委員戴愛芬及常任監察小組委員許民憲2位律師全程作鎮指導，連署人名冊及影本收存新竹縣選委會地下室倉庫保管，由政風處長連心蘭全程監督。

台北中國時報報導，台中罷免罷免綠委蔡其昌、何欣純的民團10日持續收件，坦言檢調近日大動作搜查讓他們有壓力，但仍會堅持連署；罷免藍委楊瓊瓔的民團則獲北市罷團南下聲援，楊到市場發康乃馨反制。

罷綠委團體「拔菜行動」、「不純下架」志工們說，國民黨 多個地方黨部被搜索，許多志工憂心嚴重影響罷團士氣，也讓支持者人心惶惶，因此連署份數暫蓋牌不再公布，但6月6日二階連署截止前會繼續堅持。

罷免基隆藍委林沛祥的民團稱二階門檻仍有差距，將持續衝連署數。林沛祥回應，大罷免就是民進黨 幕後操盤的政治操作，所謂「公民團體」不過是掩蓋真相的遮羞布，已預料會走到三階，也已做好準備。

聯合報報導，罷免綠委吳思瑤團隊召集人賴苡任，啟動更換備補領銜人作業，繼前天嗆中選會公然造謠，搞一堆小動作刁難人民後，昨天又在臉書發文，以3個法律程序問題、4個「我的疑惑」再次問中選會「替換領銜人」程序，要求公布作業辦法，否則即為行政怠惰、抗拒依法行政。中選會表示依法辦理。