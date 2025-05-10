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剴剴案督導再遭控社福惡霸 綠委林月琴淚喊冤 藍委 : 鱷魚眼淚

台灣新聞組／台北10日電
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民進黨團9日在立法院議場前聲援林月琴（前中）。(記者曾吉松／攝影)
民進黨團9日在立法院議場前聲援林月琴（前中）。(記者曾吉松／攝影)

剴剴案13日將宣判，民進黨立委林月琴曾因剴剴案重批兒福聯盟、歸責北市府，前天卻被爆料剴剴案發生時，她正擔任北市文山區居家托育服務中心外聘督導，被控是社福惡霸，染指社福界各種評鑑牟利。林月琴昨在立院落淚駁斥，要求發文者出面對質；但在野黨質疑她掉的是鱷魚的眼淚。

臉書粉專「不演了新聞台」前天貼文指出，外界將矛頭指向北市社會局應訪視剴剴而未訪視，以致沒能及時挽救小生命，但這項訪視業務是由「新北大愛關懷協會」承辦，外聘督導竟是民進黨不分區立委林月琴。

粉專指林月琴的工作內容就是「檢視訪員紀錄」、「確認保護案件處理情形」，如果林當初善盡職責，也許也能救下愷愷。但林竟然能毫無愧色、甩鍋他人。

另一臉書粉專「靠北社工2.0」昨天也貼文指某黨的立委過去是社福惡霸，當時利用某基金會執行長身分，自稱兒福界的專家大老，實際上是想染指各種評鑑、委員會、督導還有課程。

台北市社工職業工會副理事長沈曜逸說，「林月琴最沒道德的是合作過的兒盟出事，她卻批評得一文不值。」他質疑林月琴外督內容缺乏最重要的「兒虐辨識」，5月6日林還在臉書批兒盟「無法判斷是兒虐還是分離焦慮」，嚴重違反專業倫理與基本防護原則。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨率黨團成員手拿花束，說明民進黨團11項政策解方守護兒少，也聲援林月琴，吳質疑在野陣營為轉移焦點，開始鬥爭林月琴，希望抹黑、潑糞行為適可而止。

林月琴說，外聘督導是根據機構需求被動提供專業意見，不涉及機構的營運與管理事務，當時參加文山區居家托育服務中心外聘督導會議，社工報告剴剴過世，是她第一次得知此事，她建議配合司法調查，不可有任何隱匿。她要質疑她的人出面來對質。

國民黨立委王鴻薇表示，林月琴被抓出是藏得很深的藏鏡人，民進黨團卻全黨護一人，剴剴情何以堪？林月琴的哭，「我覺得是鱷魚的眼淚。」

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