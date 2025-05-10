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黑白集／連署造假成組織犯罪 李進勇劇透聖諭

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中選會主委李進勇把「中選會」當成了「忠選會」。（記者林澔一／攝影）
中選會主委李進勇把「中選會」當成了「忠選會」。（記者林澔一／攝影）

罷藍團體最近開始送件，紛紛炫耀二階連署人數近乎達門檻的翻倍，彷彿已然勝券在握。府院黨發動「大罷免」，檢調配合「大搜捕」藍營連署造假，已演成不對稱作戰。不可忽略的是，把連署變成「罪行」大肆告發的，正是理當超乎黨派的獨立機關中選會。主委李進勇把「中選會」當成了「忠選會」。

在野立委日前質疑李進勇，批他「辦藍不辦綠」，並翻出他「偽造文書」的舊案。40年前李進勇任台中地院法官，要求書記官假造筆錄日期，以便他順利領取3萬元台幣（約995美元）的年終獎金。對此，李進勇勃然大怒，反嗆說翻出40年前判決無罪的舊案，「無助掩飾你們組織性犯罪」。

前幾天林右昌才批國民黨偽造連署是「組織犯罪」，如今同一名詞又出自李進勇之口，顯示府院黨的口徑已經統一。說穿了，李進勇只是提前「透露劇情」；而這劇本，則是賴清德去年上任後就和柯總召敲定了大綱。沒想到，國民黨一路大意，而府院黨也就趁機愈演愈烈，八爪章魚般地把國家機器都用上。

當獨立機關變成不獨立，犧牲的不只是公平，還有民主。接下來，就看檢調是否搜索國民黨中央黨部，甚至逮捕主席朱立倫。以前黑道詐團才是「組織犯罪」，現在竟連「政黨」都算。李進勇既已透露「清德宗」旨意，朱立倫最好想清楚應對策略。

國民黨 朱立倫 賴清德

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