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台退役上將許歷農 高齡107歲去世

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

新聞眼／衛福部手一攤 催生淪政治秀

本報記者陳雨鑫、何祥裕、王宏舜

一名女法官斥資37萬元(台幣，下同)進行人工生殖，卻在報稅時因醫療院所未被財政部認定為「會計紀錄完備正確之醫院」，而遭剔除列舉扣除額，反被要求補稅6萬，最終官司歷時6年敗訴。她不是敗在法律，而是敗在政府部門各行其是的荒謬體制。

台灣政府聲稱鼓勵生育，卻設下資訊不對等的稅務門檻，讓患者報稅時才發現「補助有補助、扣除沒得扣」，必須自備雷達排除地雷。即便是法律專業出身的法官，也無法事先得知院所是否合乎報稅規範，一般民眾更是無從判斷，這是資訊不公開與制度不整合的結果，不是個人疏忽。

而從法院判決中，更凸顯體制的冷漠，其主張「納稅人可自行選擇合格院所」，卻忽視前提是「資訊透明」，民眾就診僅知道對方是一位會做人工生殖的醫師，並無法得知該院所會計資料是否完備，當沒有清楚的資訊時，試問民眾該如何選擇？此種「先訂規則、後告知」的邏輯，只是卸責與推諉。

少子化已是國安危機，行政院前幾年還成立少子化辦公室，成效始終不彰。行政院政務委員陳時中日前受訪時，表示「即使是高齡產婦、受孕成功機率小，也不該放棄」、「想生孩子的單身女性，政府也要支持」。陳時中此言，如今看來格外諷刺，政府喊破喉嚨要解決少子化，卻讓支持人工生殖的部會與掌握稅務權限的部會各走各路，欠缺整合機制。

女法官的判決出爐，已凸顯政策漏洞，身為人工生殖政策主管機關的衛福部面對問題的態度卻一律是「無權管轄」，稱報稅不是衛福部業務，問題是，當人工生殖已經從個人選擇，提升到成為國家政策的一部分，政府應該要察覺到漏洞，主動出面替民眾排除地雷，提供一致的資源與制度支撐，不是讓民眾在行政裂縫間求生存，甚至掉入制度陷阱。

若政府無法整合部會資訊、簡化申報流程，卻仍高喊「鼓勵生育」，這樣的政府不僅螺絲掉滿地，催生政策也只是一場政治秀而已。

報稅 陳時中 財政部

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