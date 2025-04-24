黑白集／喊賴台灣國主人 劉世芳的奇言謬行

內政部長劉世芳。(記者曾學仁／攝影)

內政部 長劉世芳近來頻頻暴衝，下鄉開講一嗨起來，什麼狠話都說出口。她在高雄宣講大罷免，罵民眾黨是標準的另一個國民黨，「吃台灣米，當中國鬼」；她也呼籲大家支持賴總統，讓他能清清白白「當我們台灣國的主人」。領中華民國薪水，劉世芳卻是心繫台灣國。

在對藍營罷綠連署的追殺中，劉世芳則扮演了「脫軌急先鋒」。藍營主席朱立倫 率公職在北檢抗議，劉世芳立馬號令：「全部移送地檢署偵辦！」北市警局稱無法照辦，因為依「集遊法」規定，只有「首謀」才移送。於是，劉世芳又搶先發布，市警局將傳喚朱立倫等三名首謀到案。此舉，是在濫用行政權影響司法辦案，並刻意鎖定在野黨領袖。

劉世芳的操切，已撈過界太遠。內政部雖主管警政署，負責的是治安政策；在涉及個別案件時，警方依「刑訴法」接受檢察官指揮，而不是部長。劉世芳以為自己是部長，就能隨便下令抓誰、關誰嗎？

更令人頭皮發麻的，是她那句「讓賴清德 當台灣國主人」的效忠詞，徹底暴露了她民主理念的匱乏。劉世芳若想當台灣國的官，請她另覓場域繼續努力，不要在政府中狐假虎威。尤其，以前民進黨聲稱「人民是頭家」；現在，居然只有賴清德能當台灣國主人。請問，百姓只配當奴隸了嗎？