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黑白集／民進黨心底的納粹比外表的納粹 更邪惡

黑白集
罷免立委李坤城罷免案領銜人宋建樑經移送新北檢複訊後以8萬元台幣交保，離去時怒斥「民進黨就是瘟疫！」（記者林伯東／攝影）
罷免立委李坤城罷免案領銜人宋建樑經移送新北檢複訊後以8萬元台幣交保，離去時怒斥「民進黨就是瘟疫！」（記者林伯東／攝影）

1927年毛澤東發表調查報告，最積極配合中共土地革命的人，正是主流社會瞧不起的「痞子」遊民。為了徹底打垮地主，可放任痞子過激；等到必須收手，再由黨自行清除「少數不良分子」，不容外人置喙，以免減損志氣。

毛澤東之邪惡自不待言，這番話確實看穿政治運作的陰暗面，以致後來《毛選》拿掉不少露骨句子。政治運動想成功，需要有「衝組」帶頭，但他們很高比例是社會邊緣人，須慎防反受其累。

罷免綠委李坤城的領銜人宋建樑，應訊時佩戴卐字臂章，展示納粹敬禮，惹火德、以駐台機構，蔣萬安與國民黨青年團也同聲抨擊。反倒朱立倫慢半拍，第一時間稱「反諷綠共」，下午才改口譴責，對於自己和黨的形象都扣分。

然而，群起而攻的網紅與「進步公知」，對八炯、閩南狼等人鼓動群眾騷擾陸配家庭，視若無睹。包括檢調嚴辦「罷綠」團體，力度遠強過府院黨的共諜案；陸委會要求取得台籍的原陸籍人士須補繳除籍證明，否則將失去身分。種種行徑，儼然在向希特勒、毛澤東時代看齊，許多人完全無視；直到宋建樑出現，道德感才重新開機，且要求一路追究到國民黨主席。

公然崇拜納粹必須譴責，但嘴上標榜反納粹、反共，實則把它們當成圭臬，披著民主羊皮的極權，其實更邪惡。（轉載自聯合報）

納粹 國民黨 遊民

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