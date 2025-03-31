冷眼集／索取資料要他同意…拿掉立委職權 閣揆有這麼大嗎

行政院長卓榮泰日前表示會親自把關國民黨立委翁曉玲（圖）索取國家機密資料，引發輿論沸沸揚揚，翁曉玲31日出席立法院教育委員會。(記者潘俊宏／攝影)

大罷免升溫，閣揆卓榮泰 帶著光劍四處揮舞。為增添柴火，卓揆發言愈見辛辣，在高雄宣講時猛轟藍委翁曉玲，指翁向農業部 索取國安機密，質疑「是要讓誰知道？」還說日後翁要索資「我同意才能給」；之前經濟部才傳出部長下令所屬國營事業要依規定提供立委資料，否則考績打乙，難道卓榮泰比郭智輝 不懂法？

卓榮泰點名翁曉玲，指她日前向農業部要求提供戰時糧食儲備供應地圖，這是國安機密，為何要在立法院問？「是你要知道，還是要讓誰知道？」卓還酸國民黨說「我沒權力叫她站到後面去，但我當院長可以這樣做，以後我會要求各部會，她索取任何資料，一定要送行政院核定，我同意才能給」。

卓榮泰雖展現霸氣，但卻不懂法，也扭曲事實。翁曉玲日前質詢農業部長陳駿季，問的是糧食安全儲存量和民生必需品配售站，陳駿季也很詳細地回答中央及地方作業情形，也同意提供資料，先不論各縣市政府全民國防手冊中都有公開說明配售站分布表，陳駿季會後改口強調是機密是何用意，怎麼到了卓揆口中就變成了「戰時糧食存放點」？抹紅的企圖未免過於明顯。

再者，立委索資已是民主問政常態，而且有法律依據，立法院職權行使法雖並無規範立委「個人」向行政機關索取資料等規定，但基於問政需要，以個人或國會辦公室名義請政府機關提供資訊，均依政府資訊公開法辦理；憲法及增修條文、立法院職權行使法也明定立委有聽取施政報告及質詢等權利，立委質詢時要求政府提供資料，適法性並無疑義。

這也說明日前媒體報導經濟部長郭智輝要求國營事業若遲交立委索取的資料，公司考績一律打乙的新聞背景。當時經濟部回應，郭智輝是要求相關單位需在期限內提交資料，並無考績打乙情事。考績打乙也許是誤解，但起碼這時郭智輝的腦筋是清楚的，知道立委索資是依法行使職權，除非有政府資訊公開法列舉限制公開或不予提供的情形，沒有不提供的理由。

以前民進黨再強勢，也不敢和卓榮泰一樣，對藍委索資雖有刻意刁難、拖延，但總是最後還是有交出資料，儘管是經過塗黑、遮蔽。

例如，昔日陳時中將疫苗採購合約塗黑後才提供立院，引發質疑後，他還嘲諷藍委「過了一年才說，要這種立委幹什麼？」去年立院內政委員會數位身分證調閱小組發現內政部提供資料塗馬賽克，甚至整本資料僅有目錄，綠委竟護航說有看過文件，並未發現重大瑕疵。

過去儘管行徑離譜，但形式上還是不敢違法。如今卓榮泰這個行政院長除了手握光劍、一心搞在野陣營區域立委大罷免，還想直接拿掉不分區立委的法定職權。行政院長固然很大，但可以這麼大嗎？