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司法院長被提名人 蔡秋明曾辦拉法葉弊案

記者王聖藜、王宏舜／台北22日電
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司法院正副院長被提名人 總統府21日公布7位大法官被提名人，其中台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明（左）被提名為司法院長、最高法院法官蘇素娥（右）被提名為副院長。（記者潘俊宏／攝影）
司法院正副院長被提名人 總統府21日公布7位大法官被提名人，其中台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明（左）被提名為司法院長、最高法院法官蘇素娥（右）被提名為副院長。（記者潘俊宏／攝影）

賴清德總統提名高檢署檢察官蔡秋明出任司法院長，蔡本有退休計畫，但家鄉雲林縣環境汙染嚴峻，認為解決國土問題不能只靠政府力量，須公私部門協力才能成事，決定留在體制內為永續課題盡心。

69歲蔡秋明是法務部推薦給賴清德參考的大法官人選之一，台大法律系畢業，擁美國華盛頓大學法學碩士，司法官26期，與法務部長鄭銘謙為司法官學院同學。

蔡秋明當年在高檢署特別調查小組時，承辦拉法葉艦軍購弊案，多次赴國外協商，爭取瑞士等國家同意凍結非法資產，透過司法互助將贓款匯回台灣。他曾擔任法務部國際及兩岸法律司長，也調過最高檢察署辦事，原有意退休，但為阻止家鄉環境汙染，決定續留奮鬥。

副院長被提名人蘇素娥是司法官30期，美國加州大學柏克萊分校法學碩士，曾任台北地方法院庭長、台灣高等法院庭長、司法院刑事廳廳長、士林地方法院院長，現為最高法院刑事庭法官。

蘇素娥在刑事廳長任內，通過刑事訴訟法再審程序修正案，明文保障當事人卷證資訊獲取權、陳述意見權和調查證據權，進一步提升人權保障，讓被害人經法院裁定參與訴訟，不再是審判的「局外人」。

蘇素娥審理案件時方正不阿，也常為媒體解惑、提供正確的訊息，她曾說「改革不是煙火秀，法庭也不該是充滿風險的實驗室」。

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