民調:6成民眾挺覆議 盼促立院重新討論

行政院針對立法院三讀修正通過的國會改革修法，端出七大理由認為相關修法「窒礙難行」，因此提出覆議。(本報資料照片)

國會改革朝野大戰進入第二部曲，藍綠全台宣講遍地開花，就是要趕在覆議表決前，搶占議題話語權。中華亞太菁英交流協會昨日公布最新民調 ，高達6成以上民眾支持覆議，盼使立法院重新討論修法議題。

賴清德總統11日核可行政院6日提出的「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案覆議理由書，行政院當天依憲法移請立法院覆議。立法院朝野隔日火速達成共識，預計19日及20日邀請行政院長卓榮泰針對覆議案報告，並於21日記名表決覆議案；表決進入倒計時，朝野子彈上膛，舉辦全台大型宣講訴諸民意。

根據最新民調，有55.1%的民眾不清楚立法院「國會權力」的修法內容。這也反映在61.4%的民眾支持覆議，要求立院重新討論「國會權力」法案。其中，即便是國民黨 、民眾黨的支持者，都有4成初支持覆議，和不支持度相當接近。

中華亞太菁英交流協會認為，多數民眾對於之前藍白政黨沒有與社會充分對話溝通、就以多數暴力方式強行通過法案的方式極不認同，朝野立委更應體察民意，同意覆議，重新回歸國會民主討論程序以樹立民主典範。

藍白共推國會改革修法，引爆朝野戰火，更反映在立委滿意度上。中華亞太菁英交流協會昨日公布最新民調，結果顯示，6成3民眾不滿意本屆立委表現，其中，藍白立委不滿意度皆飆破5成，亦有4成6民眾對綠委表現不滿。

根據民調顯示，這屆立院滿意度僅2成4，6成3民眾認為不滿意。這屆和上屆相比，有4成7滿意上屆立院的表現，僅2成8滿意本屆立院表現。

另詢問民進黨 、國民黨、民眾黨立委的滿意度，滿意民進黨立委表現者有42.8%、不滿意者46.4%；國民黨立委滿意度是31.8%、不滿意度57.6%；民眾黨立委滿意度是31.3%、不滿意度53.9%。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，這屆立院的表現未符合民眾的期待，近期在野黨立委在國會以多數暴力造成的諸多亂象恐是關鍵。

東海大學政治系教授沈有忠指出，這次的國會權力修法，因為程序瑕疵，因此傷害了立法院在台灣選民心中的形象；在野黨立委不該畫錯重點，民眾沒有反對國會改革，民眾反對的是沒有民主的國會改革。