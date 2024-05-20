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賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

藝人范逸臣諷飛撲遭出征 藍委：自由何在

記者張睿廷／台北20日電
藝人范逸臣。(本報資料照片)
藝人范逸臣。(本報資料照片)

立法院17日發生衝突事件，民進黨立委鍾佳濱撲倒國民黨立委陳菁徽，藝人范逸臣在臉書發文表示「意見不同就撲下去喔！哇大」，遭到網友出征。國民黨立委王鴻薇昨天為范逸臣聲援，她說，「蔡英文總統曾說沒有人要為自己的認同道歉」，但為什麼？禮拜五立院衝突過後，范逸臣只是發表意見，這麼簡單的一句話就被側翼、網軍攻擊，連另一位藝人紀曉君只留一句「撲了啦！」，也是慘遭霸凌，逼著道歉解釋？

王鴻薇說，回過頭來平心而論，這兩位藝人的發文內容，其實就是一般人民會有的真實反應，民進黨反應這麼大，就是知道自己暴力無理取鬧的形象深入人心，網路上抨擊的言論甚囂塵上，他們就是被拿來殺雞儆猴，不讓人民說真話。

王鴻薇說，台灣社會已經不是過去這麼好操弄，許多事實都有影像、照片紀錄，民進黨身為一個民主國家政黨，卻將「黨不能被嘲諷、黨不能被批評。」成為給予支持者的教戰守則。

王鴻薇表示，這種作法只會讓人民對你民進黨的反感更加深惡痛絕，而民進黨輸不起、暴力、不講理的形象，也正被自己宣傳到了人盡皆知的程度。新總統賴清德曾說，要追隨鄭南榕追求的100%言論自由， 但民進黨的所作所為卻是「100%的言論不自由。」

范逸臣目前個人臉書及粉絲專頁都已經關閉一般網友留言，只有追蹤超過24小時的粉絲可以留言，不過仍看得到網友在下面留言嗆聲，「如果說得沒錯為什麼要刪文，怕沒票房嗎？那個...不好意思！你早就沒票房了」，嘲諷意味十足。

民進黨立委鍾佳濱（右二）為搶攻主席台，縱身一躍「抱摔」國民黨立委陳菁徽（右三）。...
民進黨立委鍾佳濱（右二）為搶攻主席台，縱身一躍「抱摔」國民黨立委陳菁徽（右三）。 (本報資料照片)

民進黨 國民黨 臉書

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