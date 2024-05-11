政院推轉型正義 軍方護蔣畫紅線 保存252處兩蔣塑遺像

國防部表明國軍營區現存252處「兩蔣」塑、遺像，將全數採維持現址保存方式辦理，不予拆除。(記者黃義書／攝影)

蔡政府卸任前力推轉型正義最後一哩路，行政院長陳建仁上月1日指示國防部 推動軍中轉型正義教育，並於1個月內完成籌設軍中轉型正義教育外部專家諮詢小組。國防部正接洽邀請學者，但已預先畫出紅線，表明國軍營區現存252處「兩蔣」塑、遺像，是基於飲水思源、尊重歷史，並非作為威權崇拜，而是部隊隊史的一部分，且營區非公共空間，將全數採維持現址保存方式辦理，不予拆除。

另外，國防部未來願依法配合軍中不義遺址的標示及說明，不再堅持於中正紀念堂、兩蔣在慈湖、頭寮的暫厝處部署三軍儀隊。

國防部前官員近日在社群透露，現已解散的促轉會幾年前曾透過部會協調，要求國防部配合造冊和開放促轉會人員入營，檢視了解故總統蔣中正銅像數目和現況，當時國防部長邱國正曾嚴厲指示部屬：「叫他們不要來，不用協調，你們也不可以讓他們進來！」

即將卸任的退輔會主委馮世寬日前到立法院備詢，針對國民黨 立委徐巧芯詢問是否贊成拆蔣公銅像？馮高喊「我堅決反對！」並強調蔣中正將台灣建設成護國神山、護民神盾，假若沒有蔣公，把黃金、人才與部隊帶到台灣來，今天台灣不會有安定發展，「這些都是蔣公帶給我們的！」

但隨著曾任黨產會主委的顧立雄將接掌國防部，在人去政息情勢下，國軍「護蔣」立場恐將遭到挑戰。國民黨立委賴士葆表示，有人擔心顧立雄走向外交部長吳釗燮的模式，也仇中、反中。

針對陳建仁限期指示，國防部正邀請學者專家，並盤點列管的「不義遺址」。國防部表示，目前軍方列管包括新北市後備指揮部、海軍司令部營區中正堂、後備指揮部忠愛營區、南部地區後備指揮部等五處；先前促轉會依「促進轉型正義委員會審定不義遺址作業要點」審定後公告，現文化部已擬具「不義遺址保存條例草案」，待立法通過後，將依規定辦理。

軍方待審定不義遺址還包括位於基隆中正區的基隆憲兵隊隊部、新北市新店區的空軍烈士公墓區、雲林縣虎尾鎮的虎尾機場、海軍司令部位在高雄左營的原軍法處看守所等。海巡署位於台北市臥龍街的教育訓練測考中心，1950年及1952年間先後借給台灣省保安司令部作為臨時偵訊、拘禁之用，傳稱此處有全台唯一的神秘地下「水牢」，20多年前已封閉。

軍方過去對不義遺址避之惟恐不及，因當年隸屬軍方的警備總部是執行白色恐怖主要單位，包括逮捕、拘禁，軍方難脫干係，如今要在營區標示不義遺址，軍方尷尬而矛盾。

此外，黃埔百年校慶6月舉行，預計邀請賴清德 總統出席，由於去年陸軍官校99周年校慶典禮沒有唱國歌，也沒有向國父遺像行三鞠躬禮的議程，最近有退役校友發起串聯要預先了解今年儀式，並揚言若賴清德不唱國歌、不行三鞠躬禮，將建議陸軍官校校友總會出面，向校方關切，甚至將採取抗議行動。

而國防部長邱國正規畫三軍官校與聯兵旅在黃埔百年校慶典禮實施正步分列，不過，民進黨政府要求落實軍中轉型正義，「正步」也被視為「威權象徵」之一；新任國防部長顧立雄就任後，正步分列會否繼續實施備受關注，國軍也在觀望。

蔡英文執政8年力推轉型正義，執政黨民代也曾試圖修改陸軍官校校歌歌詞，希望將「黨旗飛舞」改為「國旗飛舞」；每年預算提案也都建議三軍儀隊撤離中正紀念堂及兩蔣園區，也將蔣銅像視為威權象徵。但在多位國防部長力擋下，未能實現「軍中轉型正義」。

國民黨前軍系立委吳斯懷昨天說，「要不要唱國歌」連拿出來討論都是黃埔子弟的恥辱，這種事情行之有年，跟意識形態無關。軍校或任何國家的慶典不都是這樣嗎？為何現在卻成為討論議題？非常可惡。他透露，已有退伍校友在串聯，也有眷屬會出席，如果典禮程序跳過唱國歌，校友會主動唱國歌，賴清德在上面會難看，顧立雄也是如此，「你們不要國歌，我們要！」

陸軍官校校友總會長羅際琴證實，已經很多人詢問過他有關黃埔百年校慶一事，他的秘書長代表他參加官校的協調會，特別提到「一定要有唱國歌」等相關程序。國防部給的答覆是「會加進去」。但現在權力掌握在人家手上，他們也只能看狀況出招。

羅際琴說，唱國歌、向國父遺像行三鞠躬禮等，是送出訊息給民眾，對於中華民國是否認同，看此處就能得知；若認同，自然支持這樣的政府；若不認同，如何得到人民認同？