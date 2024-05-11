我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

政院推轉型正義 軍方護蔣畫紅線 保存252處兩蔣塑遺像

記者洪哲政、屈彥辰／台北11日電
國防部表明國軍營區現存252處「兩蔣」塑、遺像，將全數採維持現址保存方式辦理，不予拆除。(記者黃義書／攝影)
國防部表明國軍營區現存252處「兩蔣」塑、遺像，將全數採維持現址保存方式辦理，不予拆除。(記者黃義書／攝影)

蔡政府卸任前力推轉型正義最後一哩路，行政院長陳建仁上月1日指示國防部推動軍中轉型正義教育，並於1個月內完成籌設軍中轉型正義教育外部專家諮詢小組。國防部正接洽邀請學者，但已預先畫出紅線，表明國軍營區現存252處「兩蔣」塑、遺像，是基於飲水思源、尊重歷史，並非作為威權崇拜，而是部隊隊史的一部分，且營區非公共空間，將全數採維持現址保存方式辦理，不予拆除。

另外，國防部未來願依法配合軍中不義遺址的標示及說明，不再堅持於中正紀念堂、兩蔣在慈湖、頭寮的暫厝處部署三軍儀隊。

國防部前官員近日在社群透露，現已解散的促轉會幾年前曾透過部會協調，要求國防部配合造冊和開放促轉會人員入營，檢視了解故總統蔣中正銅像數目和現況，當時國防部長邱國正曾嚴厲指示部屬：「叫他們不要來，不用協調，你們也不可以讓他們進來！」

即將卸任的退輔會主委馮世寬日前到立法院備詢，針對國民黨立委徐巧芯詢問是否贊成拆蔣公銅像？馮高喊「我堅決反對！」並強調蔣中正將台灣建設成護國神山、護民神盾，假若沒有蔣公，把黃金、人才與部隊帶到台灣來，今天台灣不會有安定發展，「這些都是蔣公帶給我們的！」

但隨著曾任黨產會主委的顧立雄將接掌國防部，在人去政息情勢下，國軍「護蔣」立場恐將遭到挑戰。國民黨立委賴士葆表示，有人擔心顧立雄走向外交部長吳釗燮的模式，也仇中、反中。

針對陳建仁限期指示，國防部正邀請學者專家，並盤點列管的「不義遺址」。國防部表示，目前軍方列管包括新北市後備指揮部、海軍司令部營區中正堂、後備指揮部忠愛營區、南部地區後備指揮部等五處；先前促轉會依「促進轉型正義委員會審定不義遺址作業要點」審定後公告，現文化部已擬具「不義遺址保存條例草案」，待立法通過後，將依規定辦理。

軍方待審定不義遺址還包括位於基隆中正區的基隆憲兵隊隊部、新北市新店區的空軍烈士公墓區、雲林縣虎尾鎮的虎尾機場、海軍司令部位在高雄左營的原軍法處看守所等。海巡署位於台北市臥龍街的教育訓練測考中心，1950年及1952年間先後借給台灣省保安司令部作為臨時偵訊、拘禁之用，傳稱此處有全台唯一的神秘地下「水牢」，20多年前已封閉。

軍方過去對不義遺址避之惟恐不及，因當年隸屬軍方的警備總部是執行白色恐怖主要單位，包括逮捕、拘禁，軍方難脫干係，如今要在營區標示不義遺址，軍方尷尬而矛盾。

此外，黃埔百年校慶6月舉行，預計邀請賴清德總統出席，由於去年陸軍官校99周年校慶典禮沒有唱國歌，也沒有向國父遺像行三鞠躬禮的議程，最近有退役校友發起串聯要預先了解今年儀式，並揚言若賴清德不唱國歌、不行三鞠躬禮，將建議陸軍官校校友總會出面，向校方關切，甚至將採取抗議行動。

而國防部長邱國正規畫三軍官校與聯兵旅在黃埔百年校慶典禮實施正步分列，不過，民進黨政府要求落實軍中轉型正義，「正步」也被視為「威權象徵」之一；新任國防部長顧立雄就任後，正步分列會否繼續實施備受關注，國軍也在觀望。

蔡英文執政8年力推轉型正義，執政黨民代也曾試圖修改陸軍官校校歌歌詞，希望將「黨旗飛舞」改為「國旗飛舞」；每年預算提案也都建議三軍儀隊撤離中正紀念堂及兩蔣園區，也將蔣銅像視為威權象徵。但在多位國防部長力擋下，未能實現「軍中轉型正義」。

國民黨前軍系立委吳斯懷昨天說，「要不要唱國歌」連拿出來討論都是黃埔子弟的恥辱，這種事情行之有年，跟意識形態無關。軍校或任何國家的慶典不都是這樣嗎？為何現在卻成為討論議題？非常可惡。他透露，已有退伍校友在串聯，也有眷屬會出席，如果典禮程序跳過唱國歌，校友會主動唱國歌，賴清德在上面會難看，顧立雄也是如此，「你們不要國歌，我們要！」

陸軍官校校友總會長羅際琴證實，已經很多人詢問過他有關黃埔百年校慶一事，他的秘書長代表他參加官校的協調會，特別提到「一定要有唱國歌」等相關程序。國防部給的答覆是「會加進去」。但現在權力掌握在人家手上，他們也只能看狀況出招。

羅際琴說，唱國歌、向國父遺像行三鞠躬禮等，是送出訊息給民眾，對於中華民國是否認同，看此處就能得知；若認同，自然支持這樣的政府；若不認同，如何得到人民認同？

國防部 賴清德 國民黨

上一則

強推軍中轉型正義 賴清德、顧立雄要以哪張臉領導國軍

下一則

台灣小學生被老師更正「別用中國用語」 「估計」是誰的用詞？

延伸閱讀

開闢新戰線？烏克蘭稱擊退俄軍在東北部的越境侵攻

開闢新戰線？烏克蘭稱擊退俄軍在東北部的越境侵攻
能擊中陸艦？台欲購美製自殺無人機 國防部未說明

能擊中陸艦？台欲購美製自殺無人機 國防部未說明
台國防部：美艦例行通過台海 應與520無關

台國防部：美艦例行通過台海 應與520無關
英國防部薪資系統遭駭 防相：不排除有外國介入

英國防部薪資系統遭駭 防相：不排除有外國介入

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
陳鑒已被羈押禁見。(記者沈昱嘉／攝影)

余天人生坎坷：愛女癌逝 女婿涉詐 弟遭槍決

2024-05-04 02:26
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報