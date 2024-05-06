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新聞評論／賴政府未上任 吳釗燮已成國安最大破口

聯合報社論
外交部長吳釗燮(圖)日前面對國民黨立委徐巧芯質詢，嗆「妳可以去告我藐視國會」。(記者胡經周／攝影)
外交部長吳釗燮(圖)日前面對國民黨立委徐巧芯質詢，嗆「妳可以去告我藐視國會」。(記者胡經周／攝影)

準總統賴清德告訴新內閣閣員，當民意成為後盾，民進黨在國會沒過半就不再是問題。但總統、國會雙少數政府還看不到民意後盾，準執政團隊成員已在國會跳針挑釁，是不是問題？

現任外交部長、賴政府內定的國安會秘書長吳釗燮，就是例子。近日他在立法院備詢時，答詢內容充滿了對立性與羞辱性，影射依憲法質詢的立委是「中共同路人」；把國會議員對外交事務的合理質疑，譏諷為「中國欺負我們的時候，立法委員補進來踢一腳」。最後，他更以俗辣叫囂，「你可以去告我藐視國會」收場。這樣幾近歇斯底里的表現，已經超越文明的底線。

吳釗燮是蔡英文總統面前的紅人，蔡政府執政期間，他先是短暫擔任國安會秘書長與總統府秘書長，然後就接任外交部長達六年餘，成為中華民國最具影響力的國安外交官員。如今，他又內定出任五二○後的國安會秘書長；以他立法院答詢的心態、視野、乖張高調的嘴臉，可以斷言：吳釗燮將是中華民國國家安全的最大破口。

不必諱言，台灣外在形勢十分嚴峻，有虎視眈眈的中共、有美中對抗的大環境、有資通訊科技領域的國際合縱連橫、也有內部不同立場人士的戰略判斷。國安會是總統的「大腦」，其功能就是協助國家領導人做冷靜的分析判斷，團結內部力量俾便有效解決外部挑戰。但吳釗燮最擅長的卻是撕裂內部，先在內部區分敵我。吳釗燮當然自認為是正港的「台派」，而那些在野黨立委就是「陪伴中共在後面補踢」的非台派。還沒有開始討論問題，國安高層就在內部區分自己人與非自己人，台灣內部怎麼可能團結？不團結的台灣怎麼可能同心協力應付外部挑戰？

外交事務有戰略面、有戰術面、有操作面，吳釗燮任外交部長斷交數暴增，這背後固然有中共挖牆腳的因素，但是戰略、戰術、操作當然也有檢討的空間。如果連國會議員都不能質詢，提個問題就被扣上中共同路人的紅帽子，還盛氣凌人擺出「你去告我」的氣焰，這樣國安官員的水準，怎不令人憂心？

政壇盛傳，吳釗燮是蔡英文向賴清德「力保」的國安會秘書長人選，而這個力保背後，則有「人選少動、局面少變」的美國期待，彷彿吳釗燮是老美信任的人選。「美國信任」未必屬實，但「蔡英文寵信」卻是不假，吳釗燮在立法院趾高氣揚、目空一切，原因正在於此。問題是，美國當然希望台海局勢維持現狀，但是台美雙方對於「現狀」的詮釋卻截然不同。如今兩岸之間，地理上沒有海峽中線，時間上解放軍機擾台無日無之，體制上海基海協形同陌路，國際上台灣的空間日益緊縮。表面上，台海雖符合美國期待的「沒事」，但大環境卻對台灣愈來愈不利。

對上述種種不利發展，以吳釗燮為首的國安外交官員，可謂一籌莫展。吳釗燮領導下的外交部最常做的三件事，一是越俎代庖扮演陸委會角色，頻頻嗆聲對岸；二是在台灣內部區分「台派」與「非台派」，把意見不同人士影射為中共同路人；三是在外交部內獨斷專擅，破壞部內公務體制的專業文化。

吳釗燮在國安外交體系呼風喚雨長達八年，但他自己已然成為國安的最大爭議。他幾乎沒有檢討和自省的能力，對外隨時開駡中國大陸，對內任意影射立委，似乎只想在國安會秘書長的位子上等待下一個外派機會。斯人斯職，斯言斯行，台灣人民除了看「周處除三害」的電影，還能做什麼呢？但賴清德仍然確定沒問題嗎？

中共 賴清德 蔡英文

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