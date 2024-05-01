京華城登報喊冤 藍綠轟柯文哲搬出財團洗白

京華城登廣告，聲稱37年來始終被北市府霸凌。此案也引發藍綠白三政黨大混戰。圖為拆除前的京華城。(本報資料照片)

京華城昨在報紙刊登廣告喊冤，聲稱37年來始終被北市府霸凌，容積率取得一切合法，籲蔣市府移送檢調偵辦，未來對不實指控等將提告。前台北市長郝龍斌反擊，強調他任內對容積獎勵依法行政且嚴格把關，看到威京集團的聲明，發現跟民眾黨口徑一致，都在轉移柯市府給予過高容積率的爭議，他希望柯文哲 要自己面對質疑，無須利用財團當打手。

本報系聯合報報導，民進黨 議員許淑華認為，京華城新建商辦並非都更案，卻依都計法申請容積獎勵，創設名目拿到史上最高容積獎勵，獲益上百億元(台幣，下同)還多得2萬多坪利益。京華城大動作是此地無銀三百兩，試圖為台北市前市長柯文哲洗白，完全自打嘴巴。

國民黨 議員游淑慧說，最愛指點江山的柯文哲躲起來，卻把財團好朋友搬出來；監察院和議會調查2022年柯文哲縱放高容獎給京華城，結果京華城和民眾黨口徑一致轉移焦點。

針對藍綠質疑，民眾黨發言人吳怡萱說，對於京華城案，游淑慧要去問問副市長李四川，不要刻意掩蓋事實，內行人說外行話。

台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊回應京華城改建案說，柯文哲上任後依法行政，恢復560%的容積率，完全就是按照監察院的糾正報告，請不要再潑髒水，有問題就送檢調。

京華城董事長陳玉坤昨表示，京華城560%容積是當初工業土地變更為第三種商業用地後的基準容積，加上依都市計畫法第24條拿到20%容積獎勵，以及花費約44億元取得容積移轉30%，才有840%容積率，一切都是合法取得，無任何一任台北市長圖利。

台北中國時報報導，郝龍斌昨指出，外界和監察院質疑京華城容積獎勵在2017到2021年間大幅提高，時任市長柯文哲給京華城高達840％的超高容積率，卻質疑他對開發案容積率的嚴格把關，「請問市府嚴格把關財團容積率有什麼問題？難道要像柯文哲給財團送上百億元容積率才是好人嗎？」