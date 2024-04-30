我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

「喊水會結凍」 郭再欽捲3案恐全身而退

記者黃宣翰、邵心杰／台南30日電
台南市正副議長賄選案，民進黨前中執委郭再欽（右）曾被羈押，30日同樣獲判無罪。本報資料照片
台南市正副議長賄選案，民進黨前中執委郭再欽（右）曾被羈押，30日同樣獲判無罪。本報資料照片

台南學甲88槍槍擊案、市府前都發局長陳凌凱涉貪案及正副議長賄選案接連發生，地方政壇傳聞事發原因與龐大的光電利益有關；台南檢方分別起訴三案，但並未蒐證到能彼此串起的關鍵，「喊水會結凍」的民進黨前中執委郭再欽「全身而退」。

郭再欽原是收購蒜頭的生意人，外號「蒜頭欽」，因做人阿沙力的江湖味個性，在地方結交許多摯友，躋升民進黨中執委後，成了台南知名的政商界重要人物。

2022年11月10日九合一大選前，槍手孔祥志持長槍到郭再欽位於學甲區的舊廠房及時任市議員謝財旺的學甲服務處連開八十八槍，地方傳言槍擊事件起因於光電利益擺不平，但被影射的郭再欽否認。

檢方起訴認定，上屆議長選舉時，謝財旺受郭再欽委託而票投邱莉莉，背棄與學甲慈濟宮董事長王文宗的承諾，王遂夥同洪政軍策畫，教唆孔祥志犯下槍擊案。但法院認為不能僅憑議長選後關係惡劣、政治立場對立就推論王文宗是隱身幕後的槍擊案主導者，依非法持有槍枝等對判洪、孔各判刑十、八年，王文宗犯使犯人隱避罪處刑六月。

前年11月九合一選舉結束後，立刻進入議長爭奪戰，郭信良想尋求連任、邱莉莉要更上層樓，雖民進黨席次較多，但傳言系出民進黨的郭信良可能拉到民進黨議員的票，雙方爭奪激烈，檢方認定郭再欽涉嫌替邱莉莉操盤選舉並涉及賄選而起訴十人。

當時地方傳言，議長爭奪如此激烈除了有政治及派系因素，恐怕也與台61線以西小型光電廠案有關，不過檢方沒查出全案與光電的關聯，法院則審理認為不構成賄選，昨判決十名被告無罪。

上周，台南檢方偵辦光電弊案認定力暘集團為規避繁瑣審查程序、減省申請開發支出費用，涉與市府經發局前局長陳凱凌等人共謀「小二甲」禁令解套，圖利五天公司違法通過設置案場，起訴15名官商。檢方調查發現，力暘集團總裁古盛煇為促使市府加速審查，透過時任市府顧問郭再欽居間安排拜訪市長黃偉哲，但黃、郭並未被查出不法，檢方雖表示郭是否涉案另案偵辦，但地方認為此部分恐怕也過關了。

目前郭再欽僅因明祥馨公司涉嫌收受爐碴後沒確實破碎就填埋，違法填埋爐碴67萬餘公噸，節省廢棄物清除處理費用逾18億台幣，還從各鋼鐵廠收取清除處理費用台幣3.6億多元，被依違反廢棄物清理法起訴，全案還在台南地院審理。

民進黨 槍擊

上一則

中央為「賴皮寮」違建解套？侯友宜：國土計畫要照顧全民

下一則

女網友邀視訊愛愛 男子脫了才知遇詐騙

延伸閱讀

指光電揠苗助長 柯文哲：賴清德應誠實面對缺電危機

指光電揠苗助長 柯文哲：賴清德應誠實面對缺電危機
賴清德本命區 光電弊案點到為止 綠清戰場能服眾？

賴清德本命區 光電弊案點到為止 綠清戰場能服眾？
全美校園槍案有增無減 如癌症腫瘤擴散

全美校園槍案有增無減 如癌症腫瘤擴散
全美校園槍案有增無減「如癌症腫瘤擴散」 逃生演習成例行公事

全美校園槍案有增無減「如癌症腫瘤擴散」 逃生演習成例行公事

熱門新聞

花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17
中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊