藍白聯手 立院成立鏡電視調閱小組 朝野恐掀戰火

藍白合作下，11日通過成立本屆立法院第一個調閱小組。但民進黨執政8年來，包括高端疫苗、進口蛋等真相一直未釐清，在野黨如何持續聯手掀開黑幕，也考驗監督決心與功力。(本報資料照片)

鏡電視新聞台從申設到開台後爭議頻傳，審議過程更傳出政治力介入，NCC（國家通訊傳播委員會）通過申設決議遭外界質疑。在野黨立委過去不斷提案要成立鏡電視專案小組，都被民進黨 立委擋掉，歷經兩年，藍白立委昨聯手在交通委員會表決通過成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組，下個重頭戲是討論調閱小組運作要點，朝野恐再掀戰火。

NCC主委陳耀祥昨赴立院交委會備詢，儘管陳已「預告」自己7月任期屆滿就將重返台北大學任教，但立委黃建豪、徐巧芯、黃國昌等先後針對「中天關台」、「鏡電視」等議題提出質疑。

在野立委也合作通過7個臨時提案，除了成立鏡電視案專案小組，並以陳耀祥嚴重藐視國會為由通過譴責案。

至於其他通過的臨時提案，包括限NCC一個月內重寫業務報告、針對訴訟案大增於兩周內提出檢討報告、針對鏡電視選前違規製播談話性節目及三立集團違規入股中嘉案兩周內提出報告。

鏡電視是過去10年來第一個成功申設新聞台的頻道，申設期間傳出府院高層介入；鏡電視2022年1月拿到執照後，董事長等高層人事異動頻繁，1個月內換了3個董事長，連董事會組成都大幅變化，甚至爆出鏡週刊社長裴偉在辭掉鏡電視董事長一職後仍領取每月台幣150萬元(約4萬7800美元)顧問費的爭議。

黃國昌質疑，鏡電視股東、國巨董事長陳泰銘的律師曾指出，公司大小章還在裴偉手上，公司銀行端所有資料只有一位鏡週刊財務看得到，陳耀祥有無掌握？陳耀祥回答已進行調查，但目前調查結果無法證實陳泰銘講的是對的。黃國昌抨擊，「是查的結果不能證明？還是你們放水亂查？」

陳耀祥表示，NCC去年針對鏡電視進行過5次專案報告，通過成立調閱專案小組可能會有政治干預問題。NCC昨晚回應，就外界關切及鏡電視內部檢舉事項，NCC已竭盡行政調查可能，鏡電視內部治理爭議應循司法程序解決，而非透過政治或媒體角力企圖干預，對於外界透過政治力介入獨立機關個案審議，NCC表達最大遺憾。

立院交委會提案成立調閱專案小組，鏡電視聲明表達抗議並譴責。鏡電視指出，與其他新聞台相比，受NCC的限制最多也最嚴格，部分立委妄稱「鏡電視申設及後續『弊案』爭議」，如此是非不分、黑白顛倒，恐怕才是真有弊端。

立法院交通委員會昨在藍白合作下表決通過成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組，為本屆國會成立的第一個調閱小組，算是在野黨合作成績單。但民進黨執政8年來，不只是鏡電視發照案一項疑點重重，總統專機私菸案、高端疫苗 、缺蛋等真相一直未釐清，在野黨如何持續聯手掀開黑幕，也考驗監督決心與功力。

目前國會三黨不過半，藍白聯手居於多數，在野黨終於有武器大展監督力量。只是，就算成立調閱小組，但依照過去經驗，行政部門提供資料多半以保護個人資料、機密文件等為理由，在文件上遮蔽、塗黑。台北市長蔣萬安擔任立委時曾參與疫苗調閱小組，就曾轟疫苗採購合約被塗黑；民眾黨前立委賴香伶更曾批評「六行字被塗掉三行半」根本看不懂等。在國會改革法案尚未通過，行政部門提供資料尚無罰責等情況下，鏡電視調閱小組能被揪出何等內幕？也讓外界抱持疑惑。