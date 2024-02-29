陸配入籍要6年？ 藍：不應有歧視法案

針對國民黨 擬推動大陸籍配偶入籍年限由六年縮短為四年，引醫師連署抵制，憂排擠醫療量能、耗損健保 ，且民進黨也批有國安疑慮。國民黨主席朱立倫表示，陸配與外籍配偶應受公平對待，外籍配偶入籍取得身分只要四年，陸配卻要六年「這很過分」，如果不斷地懷疑、排斥或歧視 ，這不是現代化的台灣和一個先進國家該有的態度。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，任何政府不應有歧視性法案存在，台灣是進步及民主的社會，不應在民進黨政治意識形態下，存在歧視法案。無論配偶是從大陸或他國來，只要來到台灣就是台灣的新住民、新台灣人，也是中華民國國民，應一視同仁平等對待。

國民黨立委蘇清泉說，國籍法跟健保法是兩碼事，外配四年可取得國籍，陸配要由六年改四年，與外籍配偶一致是合情合理；陸生來台就學，當時亦有陸生納保爭議，控陸生耗用健保資源，經過部會精密計算，發現陸生來台，健保不但不會耗用且會賺錢。

蘇清泉提到，再者陸配入台後六個月，即可納入健保，與國籍有何關係？陸配亦是年輕力壯，會耗用健保資源嗎？又有指陸配會將年邁父母接來台灣，這又牽涉到健保法，是否要讓其納保，或者台灣健保費率低，造成健保虧損，那就漲健保費用，讓收入夠支應支出，仿效歐洲，講這些都是邏輯不通。

國民黨立委賴士葆認為，完全是意識形態作祟，外配為何不會拖垮健保？

民眾黨立委麥玉珍指出，目前外配或陸配只要在台灣住滿六年就有勞健保，不是因為身分證才有勞健保，沒有身分證也可以有勞健保，跟身分證沒有關係。

此外，現行陸配取得身分證年限要比外配多兩年，引發人權爭議。人權會委員紀惠容表示，該議題在人權會尚未形成明確共識，她以個人觀點來看，實務上政府在處理攸關人權事務，太常遇到國安、政治因素，就妥協人權，但台灣還是應該要朝人權更進步來前進。

紀惠容舉例，過去外配若被家暴，卻不能用台灣的社福資源，也是在勵馨基金會倡議修法下，近年才得以一視同仁；如今陸配、外配取得身分證年限不同的議題，同樣存在類似人權不對等狀況，期盼在國安、政治層面討論之餘，能更聚焦該議題的核心，也就是人權層面來一同檢視。