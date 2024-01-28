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韓國瑜拜訪民眾黨團 對台立院4國會改革「非常有共識」

記者張睿廷、歐陽良盈／台北29日電
韓國瑜在會議結束後表示，他們在裡面幾乎是無話不談，對於民眾黨所提四項改革意見「非常有共識」。（記者張睿廷／攝影）
韓國瑜在會議結束後表示，他們在裡面幾乎是無話不談，對於民眾黨所提四項改革意見「非常有共識」。（記者張睿廷／攝影）

國民黨立法院正副院長參選人韓國瑜、江啓臣上午拜會民眾黨立法院黨團，雙方互動熱絡。韓國瑜表示，他們在裡面無話不談，對於民眾黨所提四項改革意見，非常有共識。

雙方準備接受媒體提問前，韓國瑜與黃國昌互相禮讓，韓國瑜刻意將民眾黨立委當選人黃珊珊拉到前排，與黃國昌、江啓臣，以及民眾黨立委當選人陳昭姿等，一同接受媒體訪問。

韓國瑜說，他跟江啓臣相當榮幸能拜訪民眾黨，黃國昌及民眾黨立委的安排相當貼心，先讓所有媒體拍照，再閉門會議，最後採訪，過程細膩貼心。

韓國瑜表示，他們在會議室溝通國會改革，在野黨未來能否聯手滿足台灣人民需求與期待，幾乎是無話不談，溝通意見都相當徹底。

韓國瑜說，許多人都說密室協商似乎有利益勾結，他要再次澄清，國民黨是在野，沒有任何資源，只有無比真誠與民眾黨交流意見，請別用負面思維看待這場良性又健康的拜會。期待與民眾黨8席立委未來在立法院能合作，有新國會，新改革，新期待，共同使用更卓越的表現，滿足人民期待

韓國瑜指出，他們沒有談到立法院委員會單一召委一事，主要都在討論如何帶動國會改革，相當感謝黃國昌，他們對於民眾黨所提的四項改革，都非常有共識。

民眾黨不分區立委當選人黃國昌表示，非常感謝韓國瑜與江啟臣到台灣民眾黨拜訪，如同韓所說，這是一個非常健康良性的互動對沒有外界所形容的私設刑堂，密室協商交換等，雙方是針對國會改革理念，未來國會如何更符合民主與人民期待。

民眾黨發言人楊寶楨說，上午會議討論的氛圍愉快，有充份交流。是否已經確定支持韓江配？她說，還需要看民進黨人選，由於民進黨上午才會確認院長提名人選，還在等民進黨回覆，如果下午會來民眾黨團，會再對外公布。

至於民進黨拜會形式，楊寶楨表示，閉門考量是擔心全場直播拍攝會放不開，希望有最充份交流。原本民進黨團立院總召柯建銘提出希望全程公開，但立法院長游錫堃發現韓江是閉門會議，再公開受訪，民進黨還在討論以什麼形式會面。民眾黨黨團三長人選，1月31日會舉辦記者會對外說明。

韓國瑜 民進黨 國民黨

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