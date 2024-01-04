「別像選特首」 賴再打抗中牌 侯促勿操作意識形態

民進黨3日在新北市土城區舉行選前造勢晚會，正副總統候選人賴清德（右）、蕭美琴（左）出席，籲請選民全力相挺。（中央社）

選戰進入最後倒數，民進黨打出「抗中牌」，近日接連鎖定中國大陸介選議題。民進黨總統候選人賴清德 昨天表示，要粉碎中國介入這場選舉，最好的手段就是中國支持誰、這個人絕對不能讓他帶當選，否則台灣民主蕩然無存，選舉就好像在選特首一般。

民眾黨總統候選人柯文哲 批評，賴清德又在賣芒果乾（指亡國感），他反問賴要不要先回答：如何務實推動台獨？還有，日前辯論會後，賴清德說現在講兩岸互不隸屬就是台獨，「美國在台協會（AIT）有沒有打電話給你？」

對於賴清德陣營釋出影片「在路上」，主軸強打要走蔡英文路線，柯文哲說，如果賴清德維持蔡英文路線，為什麼美國對賴清德打問號？賴清德的副手是自己決定的嗎？「大家心裡有數」。

柯文哲繼前天質疑國民黨總統候選人侯友宜 已經是中共支持的人，透過台商系統幫忙募款，昨天再拋：「為什麼中共對你這麼好？請侯友宜回答，不能閃避不答。」

侯友宜則呼籲柯文哲「己所不欲，勿施於人」，畢竟當柯文哲被賴清德批評中共同路人時，柯說賴清德是詐騙，怎麼現在還來抹紅他？

侯友宜表示，選舉時不需要口出惡言，用言語揶揄甚至糟蹋對手，選完了大家還是朋友；反觀，民進黨執政沒半步，選舉全奧步，為了選舉，把一個餵藥案抹黑變成餵毒，用最廉價的成本，達到最大利益來騙選票，他選舉堅持正派，最重要是誠信，說到做到，對人民負責，這是他的態度。

侯友宜表示，台灣最需要的是團結，選舉不要操作意識形態，相信人民有智慧做判斷。

賴清德昨也質疑，柯文哲主張「兩岸一家親」，誰是戶長？柯文哲回嗆：「兩岸一家親，沒有同一個戶長，請搞清楚。」

柯文哲也反駁抹紅侯友宜， 他表示，「如果說侯友宜勾結中共，這才是抹紅」，他只是問侯：「為什麼中共對你這麼好？」為什麼整個台商系統幫忙募款，答案很清楚，如果沒有國台辦點頭同意，大陸台商怎麼敢動。

賴清德早到台北小巨蛋站路口拜票，他點名，國民黨運用中國介入這場選舉，全國民眾都看得很清楚，中國介入台灣的選舉也不是這一次，但這一次是最嚴重的，可說是不擇手段，不管是威脅利誘或是抹黑、抹紅，或是用假訊息來影響這場選舉，都可以清楚看得出來。