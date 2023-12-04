我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 台內政部：三組總統候選人都符規定

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

鄭弘儀當面問她感情隱私 蕭美琴沒在怕大方回應了

記者李姿瑩／台北即時報導
蕭美琴開心接受鄭弘儀訪問。（圖：三立提供）
蕭美琴開心接受鄭弘儀訪問。（圖：三立提供）

台灣主持人鄭弘儀先前向「鄭知道了」告假，經過充分休養後確定這個月正式回歸，從4日起與觀眾見面。在觀眾聲聲呼喚下，鄭弘儀加速評估自己的狀態，「休息幾個月之後，身體明顯好了許多，所以決定回來拚搏激烈的選戰，因為我們都關心台灣的前途。」

鄭弘儀全面回歸，第一位來賓就邀請到民進黨副總統參選人蕭美琴。蕭美琴行程滿檔，鄭弘儀全力配合，所以滿血上工的第一個上班日剛好遇上星期天，鄭弘儀和蕭美琴一進棚不談選舉，反而先聊貓，包括節目中邀請的四位評論團名嘴也熱聊毛孩話題，意外地讓氣氛相當溫馨。

現場工作人員提到，身邊有很多喜歡蕭美琴的「琴粉」，蕭美琴開心表示，「琴粉」的說法她是第一次聽到，很謝謝大家支持。面對近日其他陣營副手，頻搶主帥風采，成為鎂光燈焦點。蕭美琴自認比較低調，目前的風格是謹慎保守，但「已經進廚房，該面對時就會勇敢面對」。

蕭美琴開心接受鄭弘儀訪問。（圖：三立提供）
蕭美琴開心接受鄭弘儀訪問。（圖：三立提供）

鄭弘儀好奇蕭美琴在駐美期間的工作狀況，她一直以來進退有據，但卻從沒公開表露在外交折衝時的種種艱辛。蕭美琴首度在鏡頭前面侃侃而談，像是疫情初期如何向美方爭取新冠疫苗贈與台灣，過程中遇到種種困境，更透露當時蔡英文總統每天越洋電話詢問進度，以及她最後如何戰戰兢兢克服挑戰達成使命。

在專訪蕭美琴的過程中，製作單位播放了13年前她參選花蓮立委的競選廣告，還採訪多位花蓮鄉親談到蕭美琴對花蓮的關愛，在觀看過程中蕭美琴感動得濕紅了眼眶，花蓮的小吃老闆娘，專程快遞美食送進台北棚裡，讓蕭美琴滿臉驚喜。

鄭弘儀面面俱到，現場也單刀直入詢問蕭美琴的感情世界，蕭美琴幽默大笑：「到底有幾個人追過這是要我怎麼說？」不過她還是大方回應，完整訪問內容將在台灣時間4日晚間9時55分在三立新聞台54台播出。

疫情 疫苗 蔡英文

上一則

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 台內政部：三組總統候選人都符規定

延伸閱讀

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 台內政部：三組總統候選人都符規定

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 台內政部：三組總統候選人都符規定
藍質疑蕭曾「回復」國籍 蕭美琴親上火線回應

藍質疑蕭曾「回復」國籍 蕭美琴親上火線回應
蕭美琴國籍爭議 學者：是否回復 一查就知

蕭美琴國籍爭議 學者：是否回復 一查就知
回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

熱門新聞

民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

2023-11-27 13:40
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。聯合報系資料照片

侯柯民調幾打平…媒體人揭柯文哲被這事拖累：恐提早出局

2023-11-28 13:08
親民黨主席宋楚瑜（右2）26日在基隆市受訪時表示，國民黨、民進黨、民眾黨、親民黨，黨名都有「民」字，但有無把人民的事放在心中才是關鍵，不能黨名有「民」字，卻沒有把人民的心聲當一回事。（中央社）

藍白合破局戰犯是她？宋楚瑜：一群政客在搶位置

2023-11-26 12:44

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
泡麵之神公布 「台灣最強泡麵TOP10」這兩款奪冠亞軍

泡麵之神公布 「台灣最強泡麵TOP10」這兩款奪冠亞軍
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷