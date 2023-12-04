鄭弘儀當面問她感情隱私 蕭美琴沒在怕大方回應了

蕭美琴開心接受鄭弘儀訪問。（圖：三立提供）

台灣主持人鄭弘儀先前向「鄭知道了」告假，經過充分休養後確定這個月正式回歸，從4日起與觀眾見面。在觀眾聲聲呼喚下，鄭弘儀加速評估自己的狀態，「休息幾個月之後，身體明顯好了許多，所以決定回來拚搏激烈的選戰，因為我們都關心台灣的前途。」

鄭弘儀全面回歸，第一位來賓就邀請到民進黨副總統參選人蕭美琴。蕭美琴行程滿檔，鄭弘儀全力配合，所以滿血上工的第一個上班日剛好遇上星期天，鄭弘儀和蕭美琴一進棚不談選舉，反而先聊貓，包括節目中邀請的四位評論團名嘴也熱聊毛孩話題，意外地讓氣氛相當溫馨。

現場工作人員提到，身邊有很多喜歡蕭美琴的「琴粉」，蕭美琴開心表示，「琴粉」的說法她是第一次聽到，很謝謝大家支持。面對近日其他陣營副手，頻搶主帥風采，成為鎂光燈焦點。蕭美琴自認比較低調，目前的風格是謹慎保守，但「已經進廚房，該面對時就會勇敢面對」。

蕭美琴開心接受鄭弘儀訪問。（圖：三立提供）

鄭弘儀好奇蕭美琴在駐美期間的工作狀況，她一直以來進退有據，但卻從沒公開表露在外交折衝時的種種艱辛。蕭美琴首度在鏡頭前面侃侃而談，像是疫情 初期如何向美方爭取新冠疫苗 贈與台灣，過程中遇到種種困境，更透露當時蔡英文 總統每天越洋電話詢問進度，以及她最後如何戰戰兢兢克服挑戰達成使命。

在專訪蕭美琴的過程中，製作單位播放了13年前她參選花蓮立委的競選廣告，還採訪多位花蓮鄉親談到蕭美琴對花蓮的關愛，在觀看過程中蕭美琴感動得濕紅了眼眶，花蓮的小吃老闆娘，專程快遞美食送進台北棚裡，讓蕭美琴滿臉驚喜。

鄭弘儀面面俱到，現場也單刀直入詢問蕭美琴的感情世界，蕭美琴幽默大笑：「到底有幾個人追過這是要我怎麼說？」不過她還是大方回應，完整訪問內容將在台灣時間4日晚間9時55分在三立新聞台54台播出。