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新聞評論／藍白破局 仍不能讓賴清德躺著選

社論
國民黨總統參選人侯友宜（左二）、民眾黨總統參選人柯文哲（左三）、民進黨總統參選人賴清德（右一）皆登記參選，鴻海創辦人郭台銘(左一)退選，2024年總統大選形成三腳督。(本報資料照片)
國民黨總統參選人侯友宜（左二）、民眾黨總統參選人柯文哲（左三）、民進黨總統參選人賴清德（右一）皆登記參選，鴻海創辦人郭台銘(左一)退選，2024年總統大選形成三腳督。(本報資料照片)

藍白合的最後一會，在郭台銘既「不公親」、又「不像桶箍」的草率湊合下，終於難看地破局。24日藍營由趙少康代打擔任侯友宜副手，「侯康配」上陣；白營由新光小公主吳欣盈替補，以「柯盈配」之名登記參選；郭台銘則在最後一刻打住，「郭賴配」謝幕，他稱將支持最能下架民進黨的人。藍白合一路分分合合，浪費了寶貴時間，也虛擲了選民期待，柯文哲毀約寡信應負最大責任。

縱觀藍白談判過程，最漂亮的高潮出現在馬英九「見證」的那次協商。幾人短短兩三小時達成六大共識，將雙方的共同政治目標、正副人選產生方式、未來組織聯合政府的合作和分工，一氣呵成談得清清楚楚，也跨越先前的鴻溝，讓人振奮。遺憾的是，在柯文哲輕信幕僚之言反悔後，情況急轉直下，陷入技術糾結深淵。最後一刻，郭台銘想要有一個光榮的下台階，但他跟柯文哲眉來眼去，「公親」角色偏移，終難成事。

「君悅夜會」之安排原有其好意，但郭董在技術上犯了多項錯誤，注定要失敗。諸如，一、讓貴賓在現場苦等，自己卻和柯文哲闢室密商；二、說要扮演桶箍與公親，卻和其中一方站在一起；三、無禮地要求當「見證」的馬英九迴避，自己卻要以桶箍身分介入協商並參與表決；四、縱容其發言人黃士修以會議主持人身分打斷朱立倫發言，並下令拿走藍營人士的麥克風；五、整個協商流程毫無規畫，陷於無法理性進行的混亂狀態，這是藍營最後拂袖而去的主因。

對於藍白合破局，最高興的當然是綠營。民進黨候選人賴清德立即狂譏：「我們能把治國大任交給這群人嗎？」沒錯，君悅之會確實是一場鬧劇，但當天馬侯朱三人的表現卻中規中矩，據理力爭而不咄咄逼人，受到羞辱仍保持風度；相形之下，郭台銘當主人卻霸氣逼人，柯文哲則毫無妥協誠意，藍營的氣度與格局顯然遠高一籌。在藍白協商過程，藍方一直堅持要將「政黨實力」納入考量，不是沒道理的。面對情勢變化知道如何應對，面對衝突懂得忍讓與節制，這些都需要時間與經驗的磨練；至於民眾黨只靠柯文哲個人的嘴炮，是遠遠不夠的。

儘管藍白合破局，但接下來的選戰，無論是總統或立委之爭，兩黨雖各自率領著不同的隊伍，仍可繼續朝他們原本共同的目標前進。這正是我們要提醒藍白兩黨的事：既然雙方對「政黨輪替」具有共識，既然雙方都希望回應選民「下架民進黨」的期待，兩黨的關係不妨從談判時的「鬥而不破」，調整為大選中的「破而不鬥」，以發揮最大制衡效果。簡單地說，藍白切勿忘記民進黨才是他們共同的對手，雙方仍要各自發揮戰力，絕不能讓賴清德以為他「躺著選」就能贏。

24日在公布副手的記者會上，侯友宜、朱立倫、柯文哲、趙少康都不約而同重申「政黨輪替」的目標。柯文哲更說，他自己過去一直支持民進黨，從未想過有一天會站在民進黨對立面。事實上，柯文哲會由「深綠」轉為「反綠」，正是民進黨的墮落所催化。柯文哲若不忘問政初衷，他追求民主，就必須繼續強力鞭策民進黨，才對得起支持他的年輕人。

藍白合雖功虧一簣，但檢視其間過程，並非毫無收穫。在國民黨和民眾黨交互的監督火力下，民進黨許多貪瀆、徇私、濫權的弊案不斷被挖出，因而強化了民眾要求下架民進黨的意志。賴清德近期民調下滑，民進黨多名立委選情告急，均與此有關。政黨輪替，只差最後一把勁了！

民進黨 柯文哲 郭台銘

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