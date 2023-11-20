我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「加州對餐飲排隊者徵19%稅」 誰的智商出問題？

前第一夫人羅莎琳去世 卡特：我的每項成就 羅莎琳都是平等夥伴

國民黨點名藍白合破局禍首 黃珊珊反嗆「胖虎」

台灣新聞組／台北20日電
民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊。（本報資料照片）
民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊。（本報資料照片）

藍白合卡關，國民黨智庫副執行長凌濤說，柯文哲有黨內龐大壓力，但在共識上簽字的是柯文哲，所以民眾黨內任何主戰派，都不見容於台灣民意，「如果這些主戰派要持續包覆柯文哲，藍白合破局罪魁禍首就是黃珊珊」。黃珊珊反問，「不簽不平等條約的人是罪魁禍首？那不願依規則正正當當比賽的人是胖虎嗎？」柯辦發言人吳怡萱則奉勸凌濤不要用激烈言論製造彼此對立，此時此刻逞口舌之快無助於彼此溝通。

本報系聯合報報導，民眾黨昨在新北市板橋體育館舉辦「TeamKP誓師大會」，總統參選人柯文哲表示「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分拚戰到底」，引發柯只選正的、沒有「侯柯配」的解讀。柯文哲強調要再一次創造奇蹟，也讓滿場支持者歡聲雷動，高喊「阿北選到底、我們支持你」。

「我要把國家贏回來再交還給你們，我要用理性務實科學帶領台灣脫離藍綠意識形態泥沼。」柯文哲說，過去四年，民眾黨雖在立法院只有五席，但透過紮實問政，現在已經成為監督政府最有效率的在野黨，「這一次我們要把更多優秀的人才送進立法院，監督行政部門，也把清廉、勤政、愛民跟愛鄉土的政治價值帶進國會。」

柯說完拚到底 夜會郭台銘

另據中央社報導，柯文哲昨天下午在「Team KP誓師大會」上表示，會用「台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，晚間便被目擊坐車進入鴻海創辦人郭台銘住家大樓，待了約1小時30分後搭車離開；由於郭台銘今天沒有登記參選等公開行程，引發外界聯想兩人是否在總統選戰結盟合作。

郭辦發言人陳家頤表示，郭台銘參選的初衷及目標沒有改變，仍會持續朝著整合在野陣營、勝選達成政黨輪替的方向前進，「24日登記截止前，什麼事情都有可能」。

柯文哲 郭台銘 國民黨

上一則

蕭美琴已返台 輔選雙母雞「賴蕭配」明登記

下一則

朱稱藍白合只差臨門一腳 柯喊用「總統候選人」拚到底

延伸閱讀

柯文哲深夜會面郭台銘 藍白合破局？侯友宜：尊重柯決定

柯文哲深夜會面郭台銘 藍白合破局？侯友宜：尊重柯決定
侯友宜：不管柯文哲怎麼決定 政黨輪替勢在必行

侯友宜：不管柯文哲怎麼決定 政黨輪替勢在必行
柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進
侯友宜提醒柯文哲：政治不能凌駕科學 期待藍白再協商

侯友宜提醒柯文哲：政治不能凌駕科學 期待藍白再協商

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44
侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

2023-11-19 10:07
民眾黨總統參選人柯文哲答應藍白合之後，在內部會議哽咽落淚。（取材自柯文哲臉書）

解讀柯文哲的眼淚 游盈隆：他嚴重失算 已明白結果

2023-11-17 19:13
台灣2024總統大選，跨政黨組成的「藍白合」是否成局18日揭曉。（本報系資料照片）

藍白合破局？傳侯營要求「讓6%」柯營專家拒簽名

2023-11-17 20:01

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？