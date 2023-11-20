國民黨點名藍白合破局禍首 黃珊珊反嗆「胖虎」

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊。（本報資料照片）

藍白合卡關，國民黨 智庫副執行長凌濤說，柯文哲 有黨內龐大壓力，但在共識上簽字的是柯文哲，所以民眾黨內任何主戰派，都不見容於台灣民意，「如果這些主戰派要持續包覆柯文哲，藍白合破局罪魁禍首就是黃珊珊」。黃珊珊反問，「不簽不平等條約的人是罪魁禍首？那不願依規則正正當當比賽的人是胖虎嗎？」柯辦發言人吳怡萱則奉勸凌濤不要用激烈言論製造彼此對立，此時此刻逞口舌之快無助於彼此溝通。

本報系聯合報報導，民眾黨昨在新北市板橋體育館舉辦「TeamKP誓師大會」，總統參選人柯文哲表示「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分拚戰到底」，引發柯只選正的、沒有「侯柯配」的解讀。柯文哲強調要再一次創造奇蹟，也讓滿場支持者歡聲雷動，高喊「阿北選到底、我們支持你」。

「我要把國家贏回來再交還給你們，我要用理性務實科學帶領台灣脫離藍綠意識形態泥沼。」柯文哲說，過去四年，民眾黨雖在立法院只有五席，但透過紮實問政，現在已經成為監督政府最有效率的在野黨，「這一次我們要把更多優秀的人才送進立法院，監督行政部門，也把清廉、勤政、愛民跟愛鄉土的政治價值帶進國會。」

柯說完拚到底 夜會郭台銘

另據中央社報導，柯文哲昨天下午在「Team KP誓師大會」上表示，會用「台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，晚間便被目擊坐車進入鴻海創辦人郭台銘住家大樓，待了約1小時30分後搭車離開；由於郭台銘今天沒有登記參選等公開行程，引發外界聯想兩人是否在總統選戰結盟合作。

郭辦發言人陳家頤表示，郭台銘參選的初衷及目標沒有改變，仍會持續朝著整合在野陣營、勝選達成政黨輪替的方向前進，「24日登記截止前，什麼事情都有可能」。