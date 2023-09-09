否認接受建商餽贈 高虹安：5000萬豪宅男友租的

新竹市長高虹安近日被爆出住在新竹公園對面的「回建築」大樓。（記者張裕珍／攝影）

新竹市長高虹安近日被爆出入住新竹公園對面的豪宅社區「回建築」，每戶要價台幣5000萬元，也被網友影射豪宅是由建商提供；高昨天返台，透過市府發聲明澄清自己住在東區15年的舊大樓，與親友長輩同住，「回建築」是男友租屋處，她並公布租約與租金 匯款紀錄，盼外界不要以訛傳訛。

高虹安聲明指近期外界討論她的座車、住所等，已過度謠傳誣指、混淆視聽，為避免以訛傳訛，公布相關資料，指自己因工作需求、個人隱私 及長年居住習慣，住在竹市東區已落成15年大樓社區，且與親友長輩同住，從立委時期就住在這裡，許多友人、同事都知道。

至於報載的「回建築」，高虹安說，這是男友的租屋處，確有租賃事實，兩人因情侶關係時有共住在此，僅承租部分房屋而非整層樓面，和房東為民事承租關係，每月皆有匯款證明，有承租合約佐證。

高虹安強調「絕無私下接受建商餽贈或無償收受」，她在居住上無需耗費公帑申請市長官邸租賃補助，以節省公務經費支出。她也提及自己未婚，原想保有私人領域，所以第一時間未對外公開交友隱私及相關個資 ，總有為難，還請外界體諒。

高虹安對外界討論她的隱私而徒耗社會成本感到遺憾，呼籲有心人士勿為政治目的捕風捉影，回歸市政討論，一起為新竹市打拚。但外界臆測「被離職」之一的市府文化局長錢康明一再發文直指高虹安，繼之前表示「全身而退、安全下莊」、「再忍四天」，並爆料高曾搭保時捷出席公務行程，昨天再發文寫道「夢到我擋人財路」，再度引發網路熱議。