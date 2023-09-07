賴清德萬里老家 新北認屬違建

民進黨總統參選人賴清德老家位於新北萬里，但被新北市府認定是違建，還是在礦業用地上。 （圖：新北市政府提供）

民進黨 總統參選人賴清德 位於新北市萬里區老家被質疑是違建，民進黨5日在闢謠專區澄清為錯誤訊息，新北市府6日勘查確認屬實，建議賴家提佐證資料，證明建物1981年2月15日前已存在並提出申請獲准，即可視為合法。

本報系聯合報報導，民進黨發言人張志豪表示，各界若有任何疑義，後續會全力配合新北市府及相關單位認定來處理。

不過，違建爭議緣起於被指控門牌號碼85號的建築為賴清德老家，有加蓋圓頂等違建爭議。民進黨強調該間房屋並非為賴清德所有，相關指控並非事實。但經查，隔壁84號才是賴清德老家，目前持有人為賴清德兒子，但恐也有沒建照、使照，且位於山坡保育區礦業用地的違建情況。

另據台北中國時報報導，國民黨 立法院黨團總召曾銘宗要求賴清德必須出面說清楚；行政院副院長鄭文燦強調，任何涉及違建認定都必須依法處理。

民進黨發言人張志豪說明，這間房子屋齡超過60年，賴清德出生前就已存在，因有漏水等問題，所以在2003年前後進行翻修，並未擴建及增建。

但張志豪僅解釋建物本體，實際上，主建物後方還有一處新建物。根據調查，2003年8月9日該區的空照圖上顯示，賴清德老家後方並未存在建物，但2010年9月28日的空照圖卻顯示，賴的老家後方出現一新建物，至今依然存在。

至於是否認為這算是民進黨「迴力鏢」打到自己，曾銘宗認為，是不是迴力鏢，各界有不同的評論，尊重各界的看法。