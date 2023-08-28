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侯友宜批謝長廷沒同理心 朱立倫：請多喝幾杯

台灣新聞組／台北28日電
侯友宜（圖）批謝長廷「微量放射性元素對身體有益」的說法沒有同理心。（本報資料照片）
侯友宜（圖）批謝長廷「微量放射性元素對身體有益」的說法沒有同理心。（本報資料照片）

駐日代表謝長廷前天表示，微量放射性元素對身體有益。國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，謝長廷沒用同理心了解台灣人對核汙水排放的擔憂。

侯友宜昨出席全國暨北區醫事團體侯援會受訪時表示，政府官員應該是有一分證據，就說一句話，（謝長廷）這樣的做法是不對的；此事應用國際最高標準看待，民進黨政府也應告訴民眾該如何面對，這是政府官員的責任。

國民黨主席朱立倫表示，台日友誼永遠不變，但國民黨也要求日本要以科學證據說服世人與周遭國家。朱還表示，謝長廷的話讓別人聽到，可能還會以為謝是「日本駐台代表」；若是對身體有益，應該要請謝長廷「多喝幾杯」，才能讓大家安心一些。

國民黨立委賴士葆指出，農業部長陳吉仲對萊克多巴胺的神註解是「就像人需要吃維他命一樣」，蔡政府到處充斥這些厚顏無恥的官，難怪六成以上民意渴望黨輪替。

國民黨立委王鴻薇批評，民進黨政府碰到日本就就腳軟，真的是比扯鈴還要扯，「要不要每天喝一喝、示範給大家看？」

林口長庚醫院臨床毒物科教授顏宗海說，就醫學觀點，輻射物質不會對人體有好處，若無必要盡量不要接觸，鐳屬輻射物質，長期接觸可能沉積骨頭，增加罹癌風險。至於微量鐳是否對健康有益？顏宗海說，他不願涉入政治紛擾，但他沒看過鐳對人類健康有益的相關數據。

長庚大學放射醫學研究院研究員林中英說，溫泉中的放射性元素雖屬天然，也不建議長時間處於這種環境，對身體仍有影響。國際能源總署針對放射性物質有一定的安全標準，微量的放射線確能增加代謝率。

國立成功大學副校長、環境微量毒物研究中心主任李俊璋說，其他微量元素如硒、磷、鈉、鎂、鈣等確實是人體維持健康所必須的元素，但放射性元素非人體健康必須的。

國民黨 日本 醫學

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