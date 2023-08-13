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北投發展問題 郭台銘酸柯文哲8年沒有解決

記者程遠述／台北13日電
鴻海創辦人郭台銘12日到北投福星宮參香，並進行廟口開講第一站，和當地居民里長互動。（記者林伯東／攝影）
鴻海創辦人郭台銘12日到北投福星宮參香，並進行廟口開講第一站，和當地居民里長互動。（記者林伯東／攝影）

鴻海創辦人郭台銘昨到北投福興宮參香，並進行廟口開講第一站，和當地居民里長互動。民眾和郭台銘反映北投發展問題時，郭台銘問台下「柯市長（指前台北市長柯文哲）八年有沒有解決？」隨即又說對柯沒意見。郭台銘表示，應在北投打造AI（人工智慧）科技園區，可提升產值，讓北投可成為全台人均GDP最高的地區。

郭台銘指出，民眾向他反映北投產業發展問題，包括憂心社子島、關渡平原等地區的未來發展，他也知道其中牽涉法規、國土規畫問題，但他認為法令是人制定的，未來是科技戰、經濟戰的時代，北投有台北市最好寶地，又靠近內湖科技園區等，可跟高科技結合，打造附加價值高的產業。

郭台銘表示，產值跟GDP要提升是首先要務，台灣主流民意就是拚經濟，讓年輕人做高薪工作這是他的目標「我出來，年輕人絕對不再低薪，絕對可以買房子，發展更多產業。」

郭台銘也向台下問「柯市長八年有沒有解決？」民眾大喊沒有，但郭台銘隨即說，這是民眾說的、媒體不要見縫插針。郭台銘表示，學有專攻術有專精，自己是務實的經濟工作者，他一定會提升台灣經濟，也請大家「給我信心，讓我有機會為民服務」。

郭台銘昨在福星宮受到廟方及數十名民眾熱情接待，許多人高喊「當選」。郭並在該廟停留近兩小時，和廟方及民眾互動合照。

郭台銘 柯文哲 鴻海

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