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蔡英文新冠確診 臉書：症狀輕微 沒有大礙

記者李青縈、丘采薇／台北26日電
蔡英文總統25日上午赴內湖三軍總醫院，中午快篩驗陽。(記者林俊良／攝影)
蔡英文總統25日上午赴內湖三軍總醫院，中午快篩驗陽。(記者林俊良／攝影)

蔡英文總統昨日確診新冠肺炎，症狀輕微，新冠疫情則逐漸降溫，較前一周下降約22%，預計8月起自主健康管理將縮短至5天。至於上周新增26例流感併發重症、6例死亡案例，台大兒童醫院教授黃立民提醒，流感原本好發冬季，但受新冠免疫負債影響，時序進入高溫溽夏，流感重症通報仍未下降，恐需兩年才能抵銷免疫負債。

蔡英文總統昨天中午快篩陽性，確診新冠肺炎。她在臉書說，「謝謝大家的關心，我的症狀輕微，沒有大礙」，並提醒民眾小心防颱。由於蔡英文屢次藉由聲明強力捍衛台灣主權，讓大陸網友不甚開心，在得知蔡英文確診後不斷幸災樂禍。

衛福部疾病管制署表示，近一周每日平均新增119例新冠肺炎本土確定病例、平均每日新增28例死亡，較前一周下降。疾管署發言人曾淑慧表示，現行規定建議確診者執行自主健康管理10天，近日疾管署已與相關部會達成共識，預計下月起自主健康管理將縮短至5天。

疾管署防疫醫師林詠青表示，最年輕的流感死亡個案為10歲女童，本身無潛在疾病、已施打本季流感疫苗，7月中旬出現症狀，體溫超過40℃，且合併意識不清、步態不穩等重症徵兆，快篩結果為A流陽性，且罹患急性壞死性腦炎，於發病第4天過世。

至於流感重症通報尚未下降，本流感季自去年10月到今年7月24日，共累計428例流感併發重症病例、91例死亡，黃立民指出，約有1%至2的流感病童罹患腦炎，嚴重時將引發急性壞死性腦炎，致死率高達3、4成。

「流感為今年冬季必須正視的議題」。黃立民表示，還得等兩年才能抵銷免疫負債。

流感疫苗 蔡英文 新冠肺炎

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