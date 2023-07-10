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「反共不一定要反中」 柯文哲：面對中國要採嚇阻概念

記者林銘翰、鍾維軒、黃寅／台北10日電
民眾黨總統參選人柯文哲9日晚出席「董事長開講」台北站，批評民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」一項都沒做到。（記者曾原信／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲9日晚出席「董事長開講」台北站，批評民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」一項都沒做到。（記者曾原信／攝影）

台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨天說，台灣終究還是以募兵制為主、徵兵制為輔，「反共不一定要反中，反中不一定要嗆中」，因為朋友要多、敵人要少，最好把敵人限縮到只剩下中國國家主席習近平，台灣要把敵人數壓到最低，而非搞到全中國14億人都是敵人，「這是神經病」。

來源：聯合新聞網

柯文哲昨天參加「董事長開講」見面會，他在面對民眾提問時表示，台灣跟中共對抗要有自保之道，必須清楚讓對方知道「你們打我會很慘」，所以該做的準備還是要做，「和平要有代價，國防要有準備」。

柯文哲認為，台灣終究還是要以募兵制為主、徵兵制為輔，政府必須務實地面對問題，總統要誠實地面對應該要面對的問題，「不要每天都講2025年非核家園，請問有可能嗎？做不到，總統要不要出來道歉？」

柯文哲還說，20年前大陸人民很羨慕台灣、很喜歡台灣，如果中國人民都很喜歡台灣，這是對國防最大的保障，因為如果北京要動手，他們的人民就會說台灣很好、為什麼要打他們，但是如果關係搞不好，北京政府要動手，他們的人民就會說把台灣打死。

柯文哲認為，台灣還是要相信，軟實力大於硬實力，這是國家的基本概念，台灣必須做最壞的打算、最好的準備，台灣終究要面對中國，還是要採用美國提出「嚇阻」的概念，而國防自主就具有嚇阻的能力。

此外，傳出國民黨高層在等柯文哲「無條件投降」，不排斥「侯柯配」，柯文哲競選總幹事黃珊珊昨反問，如果國民黨要談合作，會說這種話？

柯文哲 北京 國民黨

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