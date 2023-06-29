Kolas爆不倫戀 賴清德識人不明 恐損提名威信

副總統、民進黨主席賴清德對於總統府發言人Kolas Yotoka疑似不倫戀事件，未表示看法。(本報資料照片)

總統府發言人Kolas Yotaka被爆與已婚貼身隨扈李姓員警不倫戀。民進黨 人士指出，Kolas此番出事，對角逐2024大位的民進黨主席賴清德 恐怕又是一次傷害。

民進黨派系人士說，Kolas的從政歷程，從出任桃園市首任原住民 族行政局長、到出任第九屆不分區立委，都是因為行政院副院長鄭文燦的賞識與提拔，但她請辭立委「更上一層樓」出任行政院發言人、總統府發言人，乃至去年「空降」參選花蓮縣長，則是賴清德的緣故。

Kolas出任行政院發言人前，已經爆出酒駕，也曾遭爆申請法律扶助基金會資源打官司等爭議，但仍一路獲重用，去年在總統府發言人期間，獲民進黨徵召，打著「榮耀花蓮」大旗參選縣長，競選失利後又回鍋總統府發言人，民進黨對Kolas昔日爭議，總是輕輕放下。

黨內人士指出，Kolas有酒駕前科，仍能在政壇平步青雲，因為有賴清德是她的靠山；「婚外情」在民進黨內原本不是「天條」，但撞上這次#MeToo風波，不僅Kolas迅速請辭，更嚴重的是賴清德的「識人之明」再受質疑，恐影響賴在不分區立委提名的「協調」能力。

這名人士表示，如果周刊報導屬實，Kolas選縣長時還談戀愛到清晨，「選得很不認真」。

派系人士說，Kolas爆出婚外情、不倫戀，再加上賴清德在這次選舉樹立的高道德標準，Kolas被切割幾已成定局，但受傷的不只她，賴清德「民主大聯盟」提名變「退選大聯盟」已讓威信受損。

民進黨執政七年多，府院黨發言體系爆出醜聞不在少數，不僅有性招待、辦公室與女記者發生性關係，還出現「房東、房客」關係等各種詭辯。外界諷刺，顯然民進黨只在乎發言人能否為政策護航，各種道德瑕疵都可視而不見，不知Kolas又將安排、安插到哪個公部門談戀愛？

外界批評，民進黨政府屢屢啟用有「品德下限」的發言人，Kolas政治生命或許就此終結，但真正陪葬的恐怕是民眾對政府信賴。爆發與李姓隨扈婚外情醜聞後，Kolas與李男口徑一致，聲稱不知婚姻狀況，明顯避重就輕，但隨即被李妻反擊Kolas說謊、混淆視聽，不僅風波一時難以平息，被受害的市井小民直批說謊，誰又能相信Kolas過去為總統政策發布、辯駁的種種發言？

賴清德打出「信賴台灣」旗幟競選，但子弟兵身陷醜聞，國人對府院黨發言體系的「信賴」恐怕早已蕩然無存，若風暴不緊急止血，衝擊的將是全國選情。