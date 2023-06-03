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謝佩芬自曝曾受害 男志工：加害者現任綠營高位

台灣新聞組╱台北3日電

民進黨性騷隱匿連環爆，儼然成為新一波「#MeToo」風暴，並向外延燒。民進黨發言人謝佩芬吐露三年前遭性騷心情；台灣基進男志工控遭性侵，加害者轉任民進黨高位。

民進黨連日爆出性騷案及隱匿風波，民進黨主席賴清德昨在臉書發文，強調面對性平事件，絕對不需要「大局為重」。謝佩芬留言表示，「我在三年前被性騷擾的時候，也有很多人要我忍耐。可是這種行為真的忍無可忍，沒有什麼大局可以正當化這些性騷擾的惡行！」

一名台灣基進男志工也爆料，去年參加內部訓練時，遭加害者觸碰胸部及下體，甚至遭強行口交。男志工事後向基進性平會提報，但害怕被太多人知道，最後選擇和解撤案，如今加害者「在民進黨工作，甚至可以擔任不低的職位」。

民進黨性騷案連環爆後，民進黨將砲火對準新北市長侯友宜，要求對2020年新北市衛生局女職員遭性侵輕生案道歉；民眾黨也爆出曾發生性騷事件。

對此，侯友宜競選工作室發言人江怡臻說，衛生局謙虛以對，後續將加強員工的性平意識，以及第一時間處理通報的原則。民眾黨主席柯文哲則說，每次都拿個案出來處理，變成政治互相攻擊的武器，這不需要，他也不贊成。

性騷擾 民進黨 性侵

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