黑白集／誰擋台灣進WHA？是民進黨自己

衛福部長薛瑞元在日內瓦召開記者會回答媒體提問。（取材自衛福部直播）

世界衛生大會（WHA ）在瑞士召開，台灣未獲邀參加，但衛福部長薛瑞元仍前往場外造勢，鬥志可嘉。回看台灣這些年前進WHA的風風雨雨，要說誰擋住民進黨 的路，禍首應該就是它自己吧！

2009年，衛生署長葉金川首度以「觀察員」身分應邀出席WHA，並在會中發表演說；卻遭一群綠營「青年軍」鬧場，指控他以「中華台北」名義參加是自我矮化。當時民進黨主席蔡英文更說，不能為一場WHA，就犧牲2300萬人的主權。後來楊志良率團與會，綠委也罵他：「賣台」、「無恥」。

這裡映射了民進黨幾個自我矛盾。第一，葉金川和楊志良出席WHA被民進黨指為賣台、自我矮化，為何蔡政府仍接受首任衛福部長林奏延以「中華台北」之名與會？第二，論國際參與及國家尊嚴，能以觀察員身分在會內發表演說，不是比在場邊吵鬧有尊嚴得多嗎？第三，如果友邦的提案及發言很重要，蔡政府為何把邦交 國揮霍到只剩13個？

「中華台北」是不得已的妥協，但台灣以此名稱參與奧運賽事或APEC，也都能取得耀眼的成果。在無力改變現狀前，縱使有些委屈，也總比選擇自我放逐為佳。民進黨沒搞清楚的是，台灣通往WHA之路，是它的短視近利和政治框架，擋住了自己前進。

一味罵中共阻撓，聽久會膩，美國連一點忙也沒幫吧！（轉載自聯合報）