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Cindy陳潛逃記／鑽監控漏洞 騙過所有人

前助理指控朱利安尼 以200萬元價格出售總統豁免

冷眼集／各種國家隊 多到「罄竹難書」

記者林銘翰
圖為民眾黨立委賴香伶（中）、陳琬惠（右）質疑政府雖成立打詐國家隊，但詐騙案數量與財損還是創新高。(本報資料照片)
圖為民眾黨立委賴香伶（中）、陳琬惠（右）質疑政府雖成立打詐國家隊，但詐騙案數量與財損還是創新高。(本報資料照片)

民進黨總統參選人賴清德表示，未來如果有機會領導國家，他要設立專案辦公室，建立區域聯合治理。「設立專案辦公室」引發在野黨批評，其實，攤開民進黨過去七年多的執政紀錄，其中最不缺的就是專案辦公室，以及各式各樣的國家隊，族繁不及備載，更可謂「罄竹難書」。

光是時代力量統計，民進黨政府過去七年至少成立十個專案辦公室、數個國家隊。民進黨政府自2016年執政以來，除了習慣性地設立專案辦公室，每當遇到有特定物資缺乏時，馬上就說要成立國家隊，因而遭到外界詬病是「口號治國」。

賴清德曾經擔任立委、台南市長，還當過行政院長，豈會不懂得區域聯合治理的重要性？如果真需要設立專案辦公室，才能強化區域聯合治理，則蔡政府明明現在就可以做，何必等到賴清德要角逐總統大位，才開支票「未來如果有機會領導國家」要設立專案辦公室？

廣設辦公室跟國家隊，究竟實際的成效為何，看在人民眼裡，恐怕是形式多於實質。但唯一可以確定的是，民進黨透過慣性的專案辦公室口號，再搭配政府時不時祭出的大撒幣政策，絕對能夠在大選中做足宣傳效果。

然而，民進黨政府應該思考及回應外界質疑的是，廣設專案辦公室是為了解決當前國政問題，還是為設而設？有沒有退場機制與考核時間表？抑或，所謂的專案辦公室或國家隊，在執政者眼裡，都只是操弄選票的工具？

民進黨 賴清德 支票

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